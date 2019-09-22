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واشنطن ترفض منح تأشيرات سفر لمساعدي روحاني

منذ ساعتين

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عمان- رفضت الولايات المتحدة الأميركية، إصدار تأشيرات سفر لمساعدي الرئيس الإيراني حسن روحاني، واكتفت بإعطائه تأشيرة تحصر وجوده في نيويورك لمدة قصيرة، إضافة إلى حصر تحركاته بين مكان إقامته، ومبنى الأمم المتحدة، والبعثة الإيرانية فقط.
وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم الأحد، أن واشنطن امتنعت أيضاً عن إصدار تأشيرات سفر للفريق الإعلامي الذي كان من المفترض أن يرافق روحاني إلى نيويورك، حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت إن “السلطات الأميركية تهدف من هذه التقييدات الحد من تأثير زيارة روحاني وظريف إلى نيويورك وخطابه واللقاءات الصحفية التي يجريها هناك”. -(بترا)

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