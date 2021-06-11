واشنطن ترفع عقوبات عن مسؤولين إيرانيين سابقين

واشنطن – أعلنت واشنطن ليل الخميس، عن رفع عقوبات كانت تفرضها على مسؤولين إيرانيّين سابقين، في بادرة حسن نوايا لإنقاذ الاتّفاق النووي الإيراني، بحسب واشنطن بوست .

ورفعت واشنطن عقوبات كانت فُرِضت على ثلاثة مسؤولين حكوميّين إيرانيّين سابقين وشركتَين، كان يُنظر إليهم سابقاً على أنّهم متورّطون في شراء أو حيازة أو بيع أو نقل أو تسويق مواد بتروكيماويّة إيرانيّة.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركيّة في بيان، إنّها رفعت العقوبات عن ثلاثة مسؤولين إيرانيّين سابقين، بينهم رئيس شركة النفط الوطنيّة الإيرانيّة السابق أحمد قاليباني، وذلك بعد التحقق من تغيير سلوكه وعدم تورطه في قضايا ضد الأمن القومي الأميركي أو دعم متطرفين .

من جهة ثانية، قالت واشنطن، إنّها فرضت عقوبات استهدفت الحوثيّين في اليمن، مبديةً استياءها من استمرار المتمرّدين المدعومين إيرانيّاً في هجماتهم العسكرية.

وقالت وزارة الخزانة، إنّها فرضت عقوبات على كيانات وأشخاص بينهم سعيد الجمال الذي يُدير من إيران شبكةً لبيع النفط بطريقة غير مشروعة لتمويل الحوثيّين والحرس الثوري الإيراني.

وتستهدفت هذه العقوبات 11 شخصاً وشركة وسفينة، وفقاً لما جاء في بيان منفصل صادر عن وزارة الخارجيّة الأميركيّة دعت فيه الحوثيّين الى “الموافقة على وقف لإطلاق النار” وحضّت “جميع الأطراف على استئناف المحادثات السياسيّة السلمية “.