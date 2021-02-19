واشنطن تسحب إعلان ترامب إعادة فرض عقوبات على طهران

واشنطن – أبلغ ريتشارد ميلز القائم بعمل السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي، في رسالة بأن الولايات المتحدة سحبت الخميس تأكيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر أيلول.

دعوة الاتحاد الأوروبي

قال مسؤول أميركي رفيع المستوى الخميس إن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لإجراء محادثات مع إيران إذا وجه الاتحاد الأوروبي دعوة لذلك، راسما مسارا دبلوماسيا محتملا لاستعادة اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015.

وقال المسؤول لرويترز، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، عقب محادثات بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا “نحن مستعدون للمشاركة إذا عُقد مثل هذا الاجتماع”.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إنه مستعد للدعوة إلى اجتماع بين أطراف الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

رويترز