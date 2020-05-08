واشنطن تعرقل تصويتا على مشروع قرار حول “كورونا” بمجلس الأمن الدولي

عواصم – عرقلت أميركا في مجلس الأمن الدولي أمس مسارا كان سيقود إلى التصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في ظلّ تفشي كوفيد- 19، ويبدو أن ذلك تمّ على خلفية الإشارة إلى منظمة الصحة العالمية في المشروع، وفق دبلوماسيين.

ويطالب مشروع القرار الذي اقترحته تونس وفرنسا ويجري التفاوض حوله منذ آذار (مارس)، بـ”تعزيز التنسيق” بين أعضاء الأمم المتحدة ويشير إلى “الضرورة العاجلة لدعم جميع الدول والكيانات ذات الصلة ضمن نظام الأمم المتحدة، بما فيها وكالات الصحة المتخصصة”.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 272 ألف شخص فيما مصابوه ناهزوا 3 ملايين و800 ألف حول العالم منذ ظهوره، وسجّل نحو 85 % من الضحايا في أوروبا والولايات المتحدة.

وبلغت وفيات أوروبا 153367 وفاة وهي القارة الأكثر تضررا بالوباء، فيما بلغ عدد المصابين فيها حوالي 700 ألف.

والولايات المتحدة هي الدولة التي سجلت أعلى عدد وفيات (75781) تليها المملكة المتحدة (31241) ثم إيطاليا (30201) وإسبانيا (26299) وفرنسا (25987).

وأحيا الغرب أمس ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، ودعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الأسرة الدولية إلى استخلاص العبر وإلى “مزيد من التعاون” في مواجهة وباء كوفيد- 19.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان أمس “المشاعر العارمة من الحقد وكراهية الأجانب” جراء تفشي وباء كوفيد- 19، دون أن يذكر بلدا أو أفرادا ودعا إلى “تحرك حازم” لوضع حد لذلك.

وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على سلسلة تعديلات لقانون حال الطوارئ تساهم في توسيع أكبر لصلاحياته في إجراء اتخذ وسط تفشي كورونا دانته منظمات غير حكومية.

ورأى أخصائي الأوبئة المعروف ماسيمو غالي أن الوضع في ميلانو عاصمة إيطاليا الاقتصادية “أشبه بقنبلة” بسبب العدد الكبير للإصابات فيها ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من الحالات.

تولت سفينة تابعة للبحرية الهندية إجلاء أكثر من 700 هندي الجمعة من جزر المالديف بعد إرسالها إلى الأرخبيل في إطار عملية أطلقتها نيودلهي لإعادة رعاياها العالقين في العالم.

وأعلنت الصين أمس دعم تشكيل لجنة برعاية منظمة الصحة العالمية “بعد احتواء تفشي الوباء لتقييم “الرد العالمي” عليه.

وبدأت هونغ كونغ الجمعة بتخفيف القيود المفروضة منذ أسابيع لمكافحة تفشي الوباء من خلال فتح الحانات والصالات الرياضية ودور السينما وصالونات التجميل.

وفي فرنسا “يبدأ الرفع التدريجي للعزل اعتبارا من بعد غد على كامل الأراضي الفرنسية” كما أكد رئيس الوزراء إدوار فيليب. وستبقى قواعد صارمة مطبقة في المناطق “الحمراء” بسبب وضعها الصحي منها باريس.

وفي الدنمارك ستعيد المراكز التجارية فتح أبوابها الإثنين والمدارس والمطاعم في 18 من الجاري والمتاحف والمسارح ودور السينما والملاهي في الهواء الطلق وحدائق الحيوانات في 8 حزيران (يونيو).

وكشفت الحكومة الاسترالية أمس خطة لرفع العزل على ثلاث مراحل حتى نهاية تموز (يوليو).

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس عن تسجيل 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 20201.

وفي الكويت سجلت 641 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 7208 حالة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات 47 حالة.

وسجلت المغرب أمس 113 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 5661 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن تسجيل حالة وفاة و12 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي الاصابات الى 796.

وسجلت سلطنة عمان 154 إصابة جديدة ليرتفع العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 3112 شخصًا، فيما بلغ عدد الوفيات 15.

وسجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمس وفاة واحدة، و35 إصابة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 240 حالة والإصابات إلى 16381.-(وكالات)