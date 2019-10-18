واشنطن تفرض رسوماً جمركية بـ7.5 مليار دولار على الاتحاد الأوروبي

واشنطن- فرضت الولايات المتحدة الجمعة رسوما جمركية على سلسلة واسعة من السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7,5 مليارات دولار، في إجراء هجومي جديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب على الرغم من التهديدات الأوروبية باتخاذ تدابير انتقامية.

ودخلت هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ عند الساعة 00,01 بتوقيت غرينتش وتشمل الطائرات التي تنتجها مجموعة إيرباص للصناعات الجوية والنبيذ الفرنسي والويسكي الاسكتلندي.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت مطلع الشهر الجاري عزمها على فرض هذه الرسوم على سلع أوروبية بقيمة 7,5 مليارات دولار، بعدما أجازت منظمة التجارة العالمية لواشنطن المضي قدما في خطوتها ردا على دعم الاتحاد الأوروبي شركة “إيرباص” لصناعة الطائرات.

وتبلغ هذه الرسوم عشرة بالمئة على الطائرات المستوردة من الاتحاد الأوروبي و25 بالمئة على منتجات أخرى بينها النبيذ والجبن والقهوة والزيتون، حسب لائحة نشرها مكتب الممثل الأميركي للتجارة.

وأوضح أن الجزء الأكبر من العقوبات سيطبق على السلع المستوردة من فرنسا وألمانيا واسبانيا وبريطانيا “الدول الأربع التي تقف وراء الدعم المالي غير القانوني” المقدم لمجموعة الصناعات الجوية الأوروبية. (أ ف ب)