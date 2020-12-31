واشنطن تفرض رسوما جمركية جديدة على منتجات فرنسية والمانية

واشنطن- أعلنت واشنطن الأربعاء فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات فرنسية والمانية على خلفية النزاع المستمر منذ فترة طويلة حول الدعم الذي يتم تقديمه لعملاقي صناعة الطائرات الاوروبي “ايرباص” والأميركي “بوينغ”.

وقال الممثل التجاري الاميركي في بيان إن الرسوم الجديدة ستشمل “أجزاء تصنيع الطائرات الفرنسية والالمانية” وانواع من النبيذ والمشروبات الروحية التي ستضاف الى لائحة منتجات من البلدين الاوروبيين تم فرض رسوم اضافية عليها منذ عام 2019.

واعتبر المسؤول الاميركي في بيانه أن هذه الخطوة تأتي ردا على فرض الاتحاد الاوروبي رسوما على منتجات أميركية بشكل غير منصف.

وهذا القرار هو الأحدث في المعركة التجارية المحتدمة بين الطرفين منذ 16 عاما بسبب اتهامات متبادلة بدعم صناعة الطائرات خارج اطار القواعد القانونية، ثم تأججت في ظل السياسة الحمائية التي اتبعها الرئيس دونالد ترامب.

كما ان القرار يأتي على الرغم من عقد الآمال على هدنة تجارية بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد أجازت هذا العام للاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الأميركية.

لكن واشنطن تعتقد أنها قد عوقبت بالطريقة التي اتبعت لحساب فرض الرسوم، والتي أدت وفقا لإدارة ترامب بالافراط في فرض رسوم اوروبية على المنتجات الأميركية.

وأضاف بيان الممثل التجاري “في تنفيذ فرض رسومه الجمركية (…) استخدم الاتحاد الأوروبي بيانات تجارية تعود لفترة انخفض فيها حجم التجارة بشكل كبير بسبب الآثار المروعة لكوفيد-19 على الاقتصاد العالمي19”.

وتابع “كانت النتيجة هذا الخيار أن أوروبا فرضت رسوما جمركية على منتجات أكثر بكثير مما كان سيتم في حال استخدام بيانات فترة أخرى عادية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أوضحت للاتحاد الأوروبي التأثير التشويهي لهذه الفترة الزمنية المحددة، الا ان الاتحاد الأوروبي رفض تغيير مقاربته”.

ولفت الى أنه نتيجة ذلك وجدت الولايات المتحدة نفسها “مضطرة لتغيير الفترة التي تستخدمها كمرجعية لنفس الفترة التجارية التي استخدمها الاتحاد الأوروبي”.

والخلاف المتعلق بصناعة الطيران يسبق وصول ترامب الى البيت الأبيض بكثير، لكن واشنطن انتهزت الفرصة لفرض رسوم جمركية بقيمة 7,5 مليار دولار على منتجات الأوروبيين بعد أخذ موافقة منظمة التجارة العالمية العام الماضي.

كما فرضت واشنطن في آذار/مارس الماضي رسوما عقابية بنسبة 25 بالمئة على منتجات الاتحاد الأوروبي الشهيرة مثل النبيذ والأجبان وزيت الزيتون، و15 بالمئة على طائرات “إيرباص”.-(أ ف ب)