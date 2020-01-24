واشنطن تكشف إصابة 34 جنديا من ضربة إيران بـ”ارتجاج في الدماغ”

واشنطن- اعلن البنتاغون الجمعة ان 34 جنديا اميركيا اصيبوا بارتجاج في الدماغ اثناء الضربات الايرانية الاخيرة على قاعدة عين الاسد في غرب العراق.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان للصحافيين ان “34 جنديا اصيبوا بارتجاج في الدماغ”. وكانت السلطات أكدت سابقا اصابة 11 جنديا بارتجاج جراء الهجوم الصاروخي.

وأشار إلى أن بين الأعراض التي يعاني منها الجنود، “الصداع والدوار وفرط الحساسية للضوء والانفعال والغثيان”. اختفت هذه الأعراض بسرعة في بعض الحالات، لكنها تفاقمت بالنسبة للحالات الأخرى، وتم إجلاء الجنود.

في ليلة 7-8 كانون الثاني/يناير، أطلقت طهران صواريخ على قاعدتي عين الأسد (غرب) وأربيل (شمال) حيث يتمركز عدد من الجنود الأميركيين البالغ عددهم 5200 في العراق، رداً على قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح بعد فترة وجيزة انه “لم يصب أي أميركي في الهجمات الليلة الماضية”.

ولكن في الأسبوع الماضي، أقر البنتاغون بأن 11 جندياً يعانون في الواقع من ارتجاج.

وعندما سئل ترامب عن ذلك في دافوس الأربعاء، قلل مرة أخرى من تأثير الضربات الإيرانية. وقال “سمعت أن لديهم صداعاً … أنا لا أعتبرها إصابة خطيرة”.

وعزا المتحدث باسم البنتاغون الجمعة الحصيلة الجديدة إلى أن هذه الأعراض غالبا ما تستغرق عدة أيام قبل أن تظهر. (أ ف ب)