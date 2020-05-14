واشنطن تمدد الإغلاق بسبب كورونا للشهر المقبل

واشنطن– مددت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر ليل الأربعاء إغلاق العاصمة الأميركية حتى الـ8 من حزيران المقبل، وذلك بعد تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، على الرغم من إعادة فتح مناطق كثيرة في البلاد بشكل تدريجي في محاولة للحد من المزيد من الأضرار الاقتصادية، بحسب واشنطن بوست.

وقالت الصحيفة إن واشنطن وحدها سجلت 6584 إصابة بالفيروس و350 وفاة، مشيرة إلى أنها أرقام لا تأخذ بعين الاعتبار إحصاءات الضواحي الواسعة المحيطة بها.

وقالت رئيسة البلدية في بيان إن “العدوى المجتمعية لكوفيد-19 لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة”، مشيرة الى ان عدد الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد-19 والوفيات لم ينخفض بعد. وكذلك “في مناطق مريلاند وفيرجينيا القريبة من واشنطن”. وأمرت باوزر بتمديد إجراء ملازمة المنازل حتى 8 حزيران المقبل.

(بترا)