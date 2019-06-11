العرب والعالمدولي

واشنطن توقف تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف- 35

منذ 4 ساعات

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واشنطن– أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” اللفتنانت كولونيل مايك آندروز اليوم الثلاثاء عن وقف تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف- 35 الحربية، بسبب توقيع أنقرة عقود شراء صواريخ “اس 400” الروسية، وبذلك تنهي الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة الحربية المقاتلة الحديثة, حيث تم إلغاء جميع تدريبات الطيارين الأتراك في قاعدة أريزونا الجوية للتدريب.

وأضاف آندروز، “دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف- 35”.

وكانت واشنطن أمهلت تركيا حتى 31 حزيران الحالي للتراجع عن شراء نظام صواريخ “S-400” من روسيا، محذرة من عواقب شديدة ستنطوي على العلاقات الأميركية التركية ربما تصل إلى عقوبات شديدة على تركيا .

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