واشنطن: ورقة استخباراتية لمنع روسيا من غزو أوكرانيا

واشنطن – شرعت الولايات المتحدة بكشف كمية غير معهودة من المعلومات الاستخباراتية، في محاولة لجعل أمر اجتياح أوكرانيا صعبا، وهي استراتيجية طموحة، غير أنها تحمل مخاطر بالنسبة لواشنطن.

فقد كشفت الإدارة الأميركية منذ شهر عددا متزايدا من المعلومات السرية حول تحركات القوات الروسية على حدود أوكرانيا والخطط المنسوبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحيانا علنا وأحيانا أخرى خلال لقاءات صحفية لمسؤولين كبار في الاستخبارات نادرا ما يتحدثون إلى الإعلام، إضافة الى كشف أن موسكو تحاول افتعال مبرر للغزو.

وفي هذا السياق، عرض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بصورة مفصلة الخميس الماضي على مجلس الأمن الدولي السيناريو الكارثي لهجوم وشيك على أوكرانيا تتوقعه الاستخبارات الأميركية، يتضمن أولا “تلفيق ذريعة” تسمح لموسكو أن “تعلن أن عليها أن ترد للدفاع عن المواطنين الروس أو السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا”، ثم هجوما بواسطة “صواريخ وقنابل”.

وتابع من دون عرض أدلة، أنه بعد ذلك “تقطع الاتصالات وتشل هجمات إلكترونية المؤسسات الأوكرانية الحيوية، ثم تتقدم دبابات وجنود ضد أهداف رئيسية تم تحديدها مسبقاً”، بما في ذلك العاصمة كييف.

كما وصف مسؤولون أميركيون بشكل دقيق الجهاز العسكري الذي تنشره روسيا على الحدود الأوكرانية، فعددوا بحسب آخر الأرقام أكثر من 150 ألف عسكري وآلاف من عناصر القوات الخاصة وطائرات مقاتلة وقاذفة وصواريخ ومضادات جوية وآليات إنزال برمائية متمركزة في البحر الأسود، وكلها تفاصيل نادرا ما تكشف بشكل علني للرأي العام.

ورأى دوغلاس لندن العميل السابق في الأجهزة السرية الذي قضى 34 عاما في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، أن الحجم “غير المسبوق” للمعلومات التي كشفها الأميركيون تشير إلى أن هذا هو رد واشنطن على عمليات التضليل الإعلامي التي نفذتها روسيا في السنوات الأخيرة، ولا سيما خلال الانتخابات الرئاسية العام 2016.

وكتب في مقال نشرته مجلة “فورين أفيرز”: “أن واشنطن ترتقي أخيرا إلى مستوى خصومها بمن فيهم روسيا وويكيليكس، باستخدامها المعلومات للتأثير على الأحداث”.

لكن مسؤولا أميركيا كبيرا أكد أن الولايات المتحدة الحريصة على الحفاظ على النظام الدولي، لا تريد الرد على التضليل الإعلامي بتضليل إعلامي آخر. والهدف من تحركها بالتالي هو كشف التكتيكات التي قد يستخدمها الكرملين حتى يتمكن الرأي العام من تبيان التضليل الإعلامي ولا يقع في فخ التذرع بأعمال استفزازية.

وتردد الولايات المتحدة أن روسيا تحضر لعملية “تحت راية زائفة”، وهو تعبير يعني أن دولة ما تستخدم رموز الخصم للتمويه وإثارة الارتباك. وتأمل واشنطن من خلال ذلك بتبديد مخاطر افتعال شرارة لإشعال الحرب في المنطقة.

واستشهد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الأربعاء الماضي بتصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن “إبادة جماعية” بحق المواطنين الناطقين بالروسية في منطقتي دونباس ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، مؤكدا “ليس هناك ذرة من الحقيقة في هذه الاتهامات”.-(أ ف ب)