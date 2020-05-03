واشنطن: 1435 وفاة بفيروس كورونا خلال 24

واشنطن- سجّلت الولايات المتّحدة الأميركية 1453 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى أكثر من 66 ألفاً، وفقًا لإحصاء نشره مركز جامعة جونز هوبكنز أمس السبت، وهو المركز المتخصص بمتابعة حالات إصابات ووفيات مرض كورونا المستجد .

واوضح المركز أن الجامعة سجّلت أكثر من 1.1 مليون إصابة بكوفيد-19 في البلاد، و66224 وفاة، بزيادة قدرها 2 في المئة، مقارنةً بحصيلة يوم الجمعة. وعلى رغم من أنّ أعداد الضحايا ما زالت مرتفعة، الا أن الولايات المتحدة تتقدم على طريق رفع إجراءات الحجر حيث سمحت 35 ولاية رفع إجراءات العزل الصارمة التي فرضتها، أو باتت على وشك القيام بذلك، كما سمحت وكالة الغذاء والدواء الأميركية، بشكل عاجل باستخدام العقار التجريبي “رمديسيفير” الذي يمكن على قولها أن يساعد في شفاء المرضى.-(بترا)