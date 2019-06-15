واصف جبشة يمثل “EY” بحفل جائزة “ريادي العام” 2019

عمان- انضم الفائز بجائزة “ريادي العام” للعام 2018 التي تمنحها إرنست ويونغ (EY) الأردن، واصف جبشة من الشركة العالمية للتأمينات العامة المحدودة (IGI)، إلى 57 فائزاً بالجائزة نفسها من دول مختلفة حول العالم للمنافسة على لقب “ريادي العام” العالمي للعام الحالي.

وتحت شعار “كيف للخارجين عن المألوف أن يكونوا وقوداً لمحرّك النمو؟”، أقيم الحدث العالمي البارز في الأسبوع الأول من شهر حزيران (يونيو) الحالي بمدينة موناكو، ليحتفي بمجموعة من رواد الأعمال المميزين الذين يعملون على تغيير العالم من خلال اتباع استراتيجيات جديدة تتحدى الأنماط التقليدية وتقدم حلولاً ثورية لمشاكل الأعمال السائدة. واستضاف الحدث نخبة من المتحدثين الرئيسيين، كما تضمن مجموعة من الجلسات النقاشية التي تمحورت حول مستقبل قطاعات الصناعة، والتحديات المتعلقة بالمشاريع العائلية، إلى جانب عقده جلسات متخصصة حول مواضيع متنوعة، شملت: “بناء قوى العمل المستقبلية”؛ “هل أنت مستعد لما هو غير موجود بعد؟”؛ “الحوكمة: الوضوح، الرقابة، والمجتمع”؛ وأخيراً، “تمويل مستقبل المشاريع”.

بدأ واصف جبشة رحلته الريادية العام 1973، وقد توجها بتأسيسه للشركة العالمية للتأمينات العامة المحدودة (IGI) العام 2001 لتكون بذلك شركة شرق أوسطية تخدم المنطقة من خلال تقديمها خدمات إعادة التأمين. واليوم، تعد الشركة من أنجح الشركات المتخصصة بخدمات التأمين التجاري وإعادة التأمين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتملك الشركة مراكز تشغيلية في أكثر من 200 دولة في أربع قارات مختلفة؛ حيث توفر أكثر من 15 خدمة متخصصة، تشمل مجالات الطاقة، والعقارات، والبناء والهندسة، إلى جانب الموانئ والمنافذ، والمؤسسات المالية، والطيران العام، وغيرها الكثير، موفرة بذلك خدمات عالمية المعايير لكل من عملائها ووسائطها التجاريين على حد سواء.