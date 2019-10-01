واعدو الأردن وفلسطين يكتبون سطرا جديدا في روحانية علاقة التوأمين بحروف رياضية

مصطفى بالو

عمان – يكتب صغار الأردن وفلسطين، سطرا جديدا في روحانية العلاقة، التي تربط التوأمين الأردني الفلسطيني، بحروف رياضية وريشة “البراءة”، وكأن الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي حاضرا في قصيدته” في القدس ريح براءة بالجو.. ريح طفولة”، وتتقدم أطفال أكاديميات الكرة، وكأنها تشيد جسرا جديدا بين عمان والقدس، من خلال البطولة الكروية التي يقيمها نادي الوحدات خلال الفترة 3-5 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، وتحمل اسم الشهيد “محمد أبو خضير” على كأس القامة الرياضية الوطنية الوحداتية الراحل عزت حمزة، ويحتضن مبارياتها ملعب مجمع النادي بمنطقة غمدان بمشاركة فرق أكاديمية الوحدات المركزية، القدس – العاصمة، الجليل، فرسان الأردن، الجزيرة، الرصيفة، الكرمل، سحاب، أكاديمية الوحدات – الزرقاء.

“شعب واحد مش شعبين”

“هيك علمنا أبوحسين.. شعب واحد مش شعبين”، تأتي معانيها لتجسد العلاقة التاريخية التي تربط الأردن وفلسطين، وكأن البطولة تصيغ رسالة رياضية بمفاهيم عميقة، تؤكد الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وكأن الأطفال يرددون ما تعلموه من حنكة سيد البلاد، ويستشهدون بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية، في حدث رياضي وتنافس رياضي يحمل الكثير من المعاني، خاصة وأن البطولة تشهد مشاركة فريق الأكاديمية الفلسطينية للموهوبين كرويا، والذي يحمل اسم القدس العاصمة، وهو الفريق الذي مارس فيه شهيد الفجر محمد أبوخضير هواية كرة القدم في صفوفه، الطفل الذي ولد في حي شعفاط بالقدس، واستشهد في الثاني من تموز (يوليو) 2014.

يوم الوفاء

تتدلى معاني الوفاء من مشاهد البطولة في نسختها السابعة في عمان، للقامة الوطنية الرياضية الوحداتية الراحل عزت حمزة، الذي انتقل إلى جوار الرفيق الأعلى، في الثلاثين من حزيران (يونيو)، وهو الذي أعطى لنادي الوحدات منذ السبعينيات، لاعبا ومدربا وإداريا، وكذلك للكرة الأردنية مدربا للمنتخبات الوطنية، قبل أن يكلفه سمو الأمير علي بن الحسين بمهمة المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، وتولى مهمة مسؤول العلاقات الخارجية في الأكاديمية الفلسطينية للموهوبين رياضيا، تأكيدا للدعم الأردني للرياضة الفلسطينية، في الوقت الذي بقي بجوار الصغار في نادي الوحدات، حين توفاه الأجل وهو يشغل منصب مدير تطوير قطاع الناشئين في نادي الوحدات، ليجتمع أطفال الأردن وفلسطين، في حوار كروي تنافسي يقيمه الوحدات، لمبادلة حمزة الوفاء وتخليد ذكرى عطاءاته ومساهمته الكروية في أحضان التوأمين الأردني والفلسطيني

عن البطولة

على صعيد متصل، قال الناطق الإعلامي لنادي الوحدات وليد السعودي:” انهت اللجنة المنظمة برئاسة مدير نشاط الكرة والفئات العمرية زياد شلباية، واللجنة الفنية المكلفة، الترتيبات الوحداتية لانجاح النسخة السابعة من البطولة، وتم توزيع الفرق المشاركة على 3 مجموعات، تضم الأولى كل من فرق أكاديميات الوحدات المركزية، الجليل والكرمل، والثانية كل من القدس – العاصمة، فرسان الأردن وسحاب، والثالثة كل من الجزيرة، أكاديمية الوحدات – الزرقاء والرصيفة.

وأضاف: “يتأهل بطل كل مجموعة الى الدور الثاني، ويرافقهم أفضل فريق حاصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث، ويلعب في الدور قبل النهائي بطل المجموعة الأولى مع بطل المجموعة الثالثة، وبطل المجموعة الثانية مع أفضل ثاني في المجموعات الثلاث، ليصل إلى المباراة النهائية الفريقان الفائزان على كأس الراحل عزت حمزة، في الوقت الذي تنطلق منافساتها يوم بعد غد الخميس، ويلتقي في مباراة الافتتاح الوحدات مع الكرمل عند الساعة الخامسة والنصف، ويليه لقاء الجزيرة والرصيفة عند الساعة السادسة والنصف”.