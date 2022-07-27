واعدو التايكواندو على موعد مع الإنجاز في بطولة العالم اليوم

أيمن وجيه الخطيب – تنطلق اليوم منافسات العالم للتايكواندو للناشئين والاشبال في مدينة صوفيا البلغارية في صالة “أرينا أرميك” وتستمر البطولتان حتى 2 آب (أغسطس) المقبل، وسجل للمشاركة في البطولتين 811 رياضيا تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عاما من 99 دولة بالإضافة إلى فريق اللاجئين، وتعود البطولة للانطلاق بعد توقفها في العام 2018 .

وتقام المنافسات وفقا للقوانين الجديدة للاتحاد العالم للتايكواندو ونظام التحكيم الالكتروني وتم تخصيص جوائز لأفضل لاعب وأوفضل حكم وأفضل مدرب وأفضل رياصي.

وعلى هامش البطولتين ستعقد الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للتايكواندو اجتماعها في الأول من شهر آب (أغسطس) المقبل وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها الجمعية العمومية اجتماعا لها بشكل منذ العام 2019 بسبب جائحة كورونا.

ويخوض المنتخب الوطني للزهرات والأشبال اليوم منافسات البطولة لفئة الاناث حيث تلعب صفاء عنيزات (وزن تحت 29 كغم) مع اللاعبة نازيل افيه (تركيا)، وسلينا الوريكات (وزن تحت 33 كغم) مع اللاعبة فريدة مهدي (مصر)، وسدين حمزة (وزن تحت 37 كغم) مع اللاعبة اللاعبة هيوي لاي (الصين تايبيه) وجنى عبد الله (وزن 41 كغم) مع اللاعبة ليلو كازانزفا (اوزباكستان)، ولانا الدباس ( وزن تحت 47 كغم) مع اللاعبة مارشيللا سيبيك (كرواتيا)، وليان الرواشدة (وزن تحت 44 كغم) ، مع اللاعبة ميلرا كارناكوزي (فنلندا)، وسارة العبداللات (وزن تحت 51 كغم) مع اللاعبة جورجينا اوكويو(فيكتوريا ميكس)، وحنان الرفاعي (وزن تحت 55 كغم) مع اللاعبة زيدوينا فيهر (بلغاريا)، ورزان الرواشدة (وزن تحت 59 كغم) مع اللاعبة الفائزة من مباراة اللاعبة لاتو بالسيتا (ليتوانيا) واللاعبة فينيه بوري (كرواتيا)، وميسر الدهامشة (وزن فوق 59 كغم) مع اللاعبة بيونغ شو (كوريا الجنوبية).

ويلعب في فئة الذكور فهد زهران (وزن تحت 37 كغم) مع اللاعب ديتجون جيجيكاج (البانيا)، ومعاذ الحسبان ( وزن تحت 41 كغم) مع اللاعب بوتش مادسمان (تايلند)، والمعتز بالله السخن، ( وزن تحت 49 كغم) مع اللاعب عثمان العنيزي (الكويت)/ ومحمد أيمن (وزن تحت 53 كغم) مع الفائز من نزال عبد ابعزيز الفاردي ( السعودية) واللاعب باتراكو (منغوليا)، وعبد الله الخطيب ( وزن تحت 57 كغم) مع الفائز من لقاء ثيودوروس كيريكاو (قبرص) ، واللاعب ياسين حدوي (بلجيكا) ياسر الحمبوز ( ووزن تحت 61 كغم) مع اللاعب فولفوس كيكيراس ، ومحمد العساف ( وزن تحت 65 كغم) مع اللاعب باتريك بيسينيكس ( بولندا) ومحمد زهران ( وزن فوق 65 كغم) مع اللاعب نهاد حسنوف (اوزباكستان).

تحضيرات لبطولة ألعاب التضامن الإسلامي

واصل المنتخب الوطني للتايكواندو تحضيراته للمشاركة في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي والتي تستضيفها مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 اب (أغسطس) المقبل.

ويسعى المنتخب الوطني لمشاركة ايجابية في هذه البطولة، بحثا عن منصات التتويج وحصد الميداليات.

ويُمثل المنتخب الوطني في الدورة المقبلة كل من المدربين، محمد البخيت وأيمن الحسامي وعدي عبيدات إلى جانب لاعبي منتخب الرجال وهم: لؤي حميدان (وزن -54 كغم) ومحمود الطرايرة (وزن -58كغم) وورد أبو شقرة (وزن -63 كغم) وعبدالله عياد (وزن -68 كغم) وعمر الحلو (وزن -74 كغم) وزيد ياسين (-80 كغم) وفهد عمار (وزن -87 كغم) وأنس درويش (وزن +87 كغم).

ويتكون منتخب السيدات من اللاعبات: بيسان عبد ربه (وزن -46 كغم) وجنى عبدالرحيم (وزن -49 كغم) وبانا ضراغمة (وزن -53 كغم) ويارا ياسين (وزن -57 كغم) ولين الرواشدة (وزن -62كغم) وجوانا الصادق (وزن -67 كغم) وراما أبو الرب (وزن -73 كغم) وسارة أبو الحاج (وزن +73 كغم)

ورفع المنتخب الوطني من وتيرة تحضيراته استعداداً لدورة ألعاب التضامن الإسلامي المقبلة من خلال التدريبات المكثفة والتي تقام بشكلٍ يومي في صالة الأمير راشد بمدينة الحسين للشباب.

وأشار مدرب المنتخب الوطني، محمد البخيت، إلى أن رياضة التايكواندو حريصة دائماً على تمثيل الأردن في مختلف البطولات ولاسيما تلك التي تكون تحت مظلة اللجنة الأولمبية الأردنية نظراً لأهمية مثل هذه البطولات من ناحية المنافسة وأعداد الدول المشاركة واللاعبين.