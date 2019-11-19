واعدو الطائرة يبحثون عن الفرص والمطلوب تطوير البطولات

خالد المنيزل

عمان- يعكف اتحاد الكرة الطائرة خلال المرحلة المقبلة على إعداد خطته السنوية للعام المقبل، وبرمجتها وفق رؤية جديدة، تتعلق بتطوير اللعبة وبطولاتها وخاصة الدوري الممتاز، بهدف عودة اللعبة الى ألقها وعودة جماهيرها إليها، وواجب اتحاد اللعبة الاستفادة من تجربة اتحاد السلة الجديدة التي أعادت للعبة وهجها وقاعدتها الجماهيرية، وكذلك عودة الفرق التي كانت تمارس اللعبة، الأمر الذي يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية، وتسويق اللعبة وإيجاد قنوات الدعم التي تسهم في دفع اللعبة الى الأمام.

وبشكل عام فإن مباريات وادي موسى والوحدات والكرمل وشباب الحسين كانت قوية ومثيرة، ولو منحت الفرق فرصا اضافية للعب مباريات أكثر لتغيير الحال وزادت الإثارة وعادت جماهير اللعبة، ولا بد من التطوير في البطولات، بحيث تلعب فرق المقدمة دوري جديد، ويكون التنافس على المراكز الأربعة الأولى بطريقه مبتكرة، بحيث ينال اللقب الفريق الذي يفوز بثلاث مباريات من أصل 5 على المراكز الأول والثاني والثالث والرابع.

عموما لا بد من عودة المنتخبات الوطنية، وبناء برامج الاعداد المناسبة لها، خاصة وان هناك الكثير من البطولات المستقبلية ابرزها: بطولة آسيا تحت 20 عاما في إيران، وبطولات الناشئات تحت 18 عاما في المغرب، والبطولة العربية للرجال في العراق، وجميعها تقام خلال العام المقبل.

نجوم الدوري وحرمان الواعدين

وبالنظر الى الدوري الممتاز الماضي، فإن مشاركة المحترفين كان لها دور كبير في المنافسة بين الفرق على مستوى القمة والقاع، لكن ذلك انعكس سلبا على مشاركة اللاعبين الواعدين والشباب، وحرمهم من اخذ الفرصة المناسبة داخل الملعب.

وبشكل عام فإن فرق شباب الحسين والعودة والوحدات والكرمل، منحت لاعبيها فرصا جيدة خلال الدوري، بينما اعتمدت بقية الفرق على اللاعبين الكبار.

وبالعودة الى الدوري الممتاز فإن اللاعب محمد أبو كويك (وادي موسى) يعتبر من افضل اللاعبين في الدوري، بل ويستحق جائزة اللاعب الشامل، وكذلك استحق عدد من اللاعبين الكبار أفضل اللاعبين وغاب الواعدون، وهم على النحو التالي: