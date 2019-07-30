واعدو الملاكمة يكثفون الاستعدادات لبطولة آسيا

عمان – الغد – كثف المنتخب الوطني للملاكمة للواعدين تحضيراته استعدادا لبطولة آسيا من خلال إقامة معسكر تدريبي داخلي أقامه في مركز الإعداد الأولمبي.

ويشارك المنتخب الوطني للملاكمة لفئة الواعدين في بطولة آسيا بنسختها الأولى والتي ستقام في الكويت خلال الفترة من 3 إلى 9 آب (أغسطس) المقبل.

وسيغادر المنتخب الوطني إلى الكويت صباح يوم الخميس بوفد يتكون من الدكتور نشوان نشوان رئيس الوفد والمدربان عمر المجالي ومساعده يزن سرور والحكم رامي البيطار ووليد جرار فني دولي من قبل الاتحاد الآسيوي.

ويمثل المنتخب الوطني كل من اللاعبين : قيس عشيش (وزن 35 كغم)، أوس عشيش (وزن 37 كغم)، حمزة ملص (وزن 40 كغم)، عبدالحكيم جرادات (وزن 43 كغم)، عمر الحديدي (وزن 46 كغم)، زيد نضال (وزن 49 كغم)، الياس جودة (وزن 52 كغم)، فارس احمد (وزن 55 كغم)، جعفر تيمور (وزن 58 كغم)، جهاد ابو خديجة (وزن 61 كغم)، عبدالله الدلقموني (67 كغم)، راجي حياصات (وزن فوق 70 كغم).