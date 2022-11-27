واعدو بطولة المملكة للتايكواندو تحت رصد المنتخبات.. و”النخبة” يتصدر

أيمن وجيه الخطيب



عمان – تصدر مركز النخبة، منافسات بطولة المملكة للتايكواندو للناشئين والناشئات التي أقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، وسط متابعة عدد كبير من الجمهور.

وأظهرت البطولة وجوها شابة ذات بريق ساطع وتبشر بمستقبل واعد لضمها لصفوف المنتخب الوطني للناشئين والناشئات، وخاصة أن البطولة حظيت برصد ومتابعة المنتخبات الوطنية.

وتصدر الترتيب العام للبطولة مركز النخبة، فيما تصدر مركز حي معصوم فئة الإناث، وتصدر أيضا مركز النخبة فئة الذكور.

وفيما يأتي الترتيب العام للبطولة ولفئتي الإناث والذكور ونتائج اليوم الختامي للبطولة:

الترتيب العام للبطولة، الأول: النخبة برصيد 470 نقطة، الثاني: حي معصوم برصيد 380 نقطة، الثالث: سطوع النجوم برصيد 310 نقاط، الرابع: القوة برصيد 290 نقطة، الخامس: الهدف برصيد 260 نقطة، السادس: الصقور برصيد 250 نقطة، السابع: خلدا برصيد 190 نقطة، الثامن: الفارس برصيد 190 نقطة، التاسع: أشبال الشمال برصيد 170 نقطة، العاشر: الشلول برصيد 160 نقطة.

الترتيب العام للإناث، الأول: حي معصوم برصيد 380 نقطة، الثاني: القوة برصيد 290 نقطة، الثالث: سطوع النجوم برصيد 170 نقطة، الرابع: الفارس برصيد 140 نقطة، الخامس: خلدا برصيد 120 نقطة، السادس: أشبال الشمال برصيد 120 نقطة، السابع: عجلون برصيد 120 نقطة، الثامن: الصادق برصيد 90 نقطة، التاسع: الهدف برصيد 70 نقطة، العاشر: العامر برصيد 50 نقطة.

الترتيب العام للذكور، الأول: النخبة برصيد 430 نقطة، الثاني: الصقور برصيد 200 نقطة، الثالث: الهدف برصيد 190 نقطة، الرابع: سطوع النجوم برصيد 140نقطة، الخامس: الشلول برصيد 140 نقطة، السادس: الفجر برصيد 140 نقطة، السابع: الاتحاد برصيد 120 نقطة، الثامن: مركز الأردن – فلسطين برصيد 120 نقطة، التاسع: خلدا برصيد 70 نقطة، العاشر: عصفور برصيد 50 نقطة.

وزن تحت 48 كغم، الأول: محمد حرز الله (الفجر)

الثاني: رداد اللوزي (المواهب)، الثالث: راشد خلايله (الصقور)، الثالث (مكرر) زكريا الحلو (البحيري).

الثاني: رداد اللوزي (المواهب)، الثالث: راشد خلايله (الصقور)، الثالث (مكرر) زكريا الحلو (البحيري). نتائج اليوم الأخير للبطولة

وزن تحت 55 كغم، الأول: يحيى زهران (الصقور)، الثاني: عمر الحصان (خلدا)، الثالث: عمر ضمره (خلدا)، الثالث (مكرر): خالد القواسمي (الشلول).

وزن تحت 59 كغم، الأول: طارق الشلول (الشلول)، الثاني: عمرو الجاغوب (البركان)، الثالث: عمار محمد (الصقور)، المركز الثالث (مكرر): عمر أبو الرب (الصقور).

وزن تحت 63 كغم، الأول: سامي الراشد (سطوع النجوم)، الثاني: مثنى العساف (الفارس)، الثالث عمر الزامر (نجوم العالم)، الثالث (مكرر): أيهم نصر(الصقور).

وزن تحت 73 كغم، الأول: أحمد الخلايله (مركز فلسطين)، الثاني: غسان عبدالله (أشبال الشمال)، الثالث: مؤيد العصاروه (الهدف)، الثالث (مكرر): ليث الدرابسه (سطوع النجوم).

وزن فوق 78 كغم، الأول: محمد عداربه (الاتحاد)، الثاني: رامز موسى(النخبة)، الثالث: عمير هجير (البشتاوي)، الثالث (مكرر) راشد الشدوح (النمر الأسود).