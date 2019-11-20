“واف” يناقش مع اتحاد الكرة ترتيبات استضافة بطولة الناشئات

عمان – الغد – ناقش اتحاد غرب آسيا لكرة القدم “واف” مع الاتحاد الأردني ترتيبات بطولة الناشئات الثانية المقررة أن تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من ١٢ ولغاية ١٦ كانون الأول(ديسمبر) المقبل.

وجرى خلال اجتماع عُقد اليوم الأحد في مقر الاتحاد الأردني، بحث كافة التفاصيل الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للبطولة التي تقرر في وقت سابق نقل مكان إقامتها إلى عمان بدلاً من لبنان.

وتم التأكيد على إقامة البطولة التي ستشهد مشاركة أربعة منتخبات: الأردن (المضيف)، لبنان، سوريا وفلسطين، على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، والاتفاق على تحديد مواعيد المباريات بواقع مباراتين في اليوم الواحد عند الثالثة عصراً والسادسة مساءً.

وسيُعلن عن جدول البطولة بعد القرعة التي ستسحب يوم غد الخميس بمقر “واف” بالتزامن مع سحب قرعة بطولة الشابات الثانية (ت١٨ عاماً) المقرر إقامتها في البحرين خلال الفترة 29 كانون الأول (ديسمبر) 2019 ولغاية 6 كانون الثاني (يناير) 20202 ، بمشاركة ٧ منتخبات: البحرين، الأردن، الإمارات، لبنان، العراق، فلسطين، الكويت، والتي سيتم نقل أحداثها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وخلال الاجتماع أثنى الأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم على تفاعل الاتحاد الأردني الواضح والمستمر مع نشاطات “واف” وتصديه وتجاوبه الدائم لتنظيم العديد من البطولات، ما يسهم في ترجمة رسالة “واف” الساعية لتطوير كرة القدم بالمنطقة وباختلاف فئاتها العمرية وللجنسين دون استثناء، وبالمقابل أكد الأمين العام للاتحاد الأردني سيزار صوبر الحرص على تعزيز واستمرارية هذا التعاون والاستعداد الدائم على استضافة الأردن لبطولات غرب آسيا من منطلق التشاركية الهادفة لخدمة اللعبة وكافة الأطراف المعنية.

وحضر الاجتماع من جانب اتحاد غرب آسيا عروبة الحسيني مديرة الشؤون الإدارية وعبير الرنتيسي مديرة المسابقات وبانا البيطار مديرة التسويق، ومن الاتحاد الأردني سولين الزعبي مسؤولة الكرة النسوية وميرال الشاويش مديرة العلاقات الدولية ورهف عويس مديرة التسويق ودينا سلامة من الدائرة النسوية ونسرين الخزاعلة عضو اللجنة النسوية.

ويشار أن الفرق المشاركة ببطولة الناشئات ستتنافس في مجموعة واحدة حيث ستقام المباريات فيما بينها بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتوّج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد نقاط في الترتيب النهائي.

وكان المنتخب الأردني قد توّج بلقب النسخة الأولى من البطولةالتي أقيمت في دبي بعد فوزه على نظيره اللبناني بركلات الترجيح (4-3) بتعادلهما في الوقت الأصلي (1-1).