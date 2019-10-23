“واف” يُناقش اجندة العام 2020 مع اتحاداته الاهلية “الاحد”

عمان – الغد – يناقش اتحاد غرب آسيا لكرة القدم مع الاتحادات المنضوية تحت مظلته أجندة المسابقات التي ينوي تنظيمها في عام 2020 المقبل.

وسيعقد “واف” لهذه الغاية اجتماعاً تشاورياً عند الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 27 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، في فندق كيمبننسكي – عمّان، بحضور افازبيك بيرديكولوف نائب مدير المسابقات في الاتحاد الآسيوي، وممثلي الدوائر الفنية ومسؤولي الكرة النسوية في الاتحادات الأهلية في منطقة غرب آسيا، وذلك للكشف على تفاصيل كافة النشاطات والبرامج والبطولات التي يعتزم إدراجها ضمن أجندة 2020، سواءً بالنسبة للمواعيد الزمنية المقترحة لها ومكان إقامتها.

وأكد خليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا، أن “واف” دأب على عقد هذا الاجتماع بغرض إبقاء الاتحادات الأعضاء أمام صورة واضحة لكافة تفاصيل أنشطته بشكل مسبق، وقبل الإعلان الرسمي عنها، بغرض تبادل الآراء ووجهات النظر وتلقي الاقتراحات التي من شأنها الإسهام بإعداد برنامج مستقر وثابت يراعي أجندة الاتحادات الأهلية نفسها، ما يضمن عدم حدوث أية تداخلات بين مسابقات “واف” من جهة والمسابقات المحلية في دول غرب آسيا من جهة أخرى.

كما اعتبر السالم أن الاجتماع وبدلالة ما سبقه من اجتماعات تشاورية قبيل الإعلان عن أجندة اتحاد غرب آسيا السنوية، كان كفيلاً بثبات مواعيد بطولات “واف” باختلاف فئاتها العمرية ولكلا الجنسين، مشيراً إلى زخم نشاطات الاتحاد على مدار العام وشموليتها تنفيذاً لرسالته الحقيقية وانطلاقاً من توجهات سمو الأمير علي بن الحسين، والتي تشدد على الدوام على تطوير منظومة كرة القدم في منطقة غرب آسيا.

وعرج السالم إلى ما تضمنه عام 2019 من بطولات انعكست بشكل إيجابي على كافة الدول الأعضاء سواءً بحجم المشاركة التي شهدتها أو المستويات الفنية العالية التي رافقتها، إضافة إلى خضوعها للمعايير الدولية عند التنظيم والاستضافة، مؤكدا أن “واف” سيمضي بذات الوتيرة والنهج وسيكون حريصاً على ديمومة نشاطاته واستمراريتها بشكل ثابت ومحدد، واستثمار برنامج الدعم الذي يقدمه الاتحاد الدولي والمخصص لتنظيم بطولات للفئات العمرية في الاتحادات الإقليمية.

ويشار أن أجندة “واف” في العام الحالي 2019 تضمنت 7 بطولات؛ سبق وأقيمت 5 منها هي: بطولة السيدات السادسة في البحرين – كانون الثاني، بطولة الناشئين السابعة في الأردن – تموز (يوليو) 2019، بطولة الرجال التاسعة في العراق – آب، بطولة الشباب الأولى في فلسطين – آب، بطولة أندية السيدات الأولى في العقبة – تشرين الأول، ومع تبقي بطولتين، واحدة للناشئات مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل في لبنان والأخرى للشابات نهاية الشهر ذاته في البحرين.