واقعة مأساوية في مصر.. “موكب زفاف” تحول إلى جنازة

لقي عريس وأم العروس (حماته) مصرعهما في مدينة السنبلاوين بالدقهلية، الخميس، وأصيب 4 أشخاص آخرين إثر سقوط سيارة في مياه ترعة البوهية بالقرب من قرية السلام.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أمنية أن عناصر من الشرطة انتقلت إلى موقع البلاغ لفحصه، وتبين أنه أثناء موكب زفاف اصطدمت سيارة ميكروباص بعمود إنارة وسقطت في مياه ترعة البوهية.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن مصرع محمد سليمان (26 عاما) “العريس” وأم العروس نبيلة إبراهيم (39 عاما) وكذلك إصابة 4 أشخاص آخرين.

تفاصيل الحادث

كان محمد في طريقه إلى شراء الشبكة برفقه عروسه ومجموعة من الأهالي، إلا أن القدر لم يسعفهم واصطدم ميكروباص الأهالي بعمود إنارة على الطريق، ما تسبب في سقوط الميكروباص في المياه بالقرب من قرية السلام الجديدة التابعة لمركز السنبلاوين.

العريس فور رؤيته للحادث توقف بالسيارة الملاكي، وهرع إلى الترعة لينقذ من بالسيارة، إلا أن سقوط عمود الإنارة وأسلاك الكهرباء على الأرض صعقته ومات في الحال متأثرا بالصعق الكهربائي،ثم لحقت به نبيلة أم العروس، ليتحول الفرح إلى مأتم سيطرت الدموع محل الزغاريد ومحى البكاء الفرحة.

وسط حالة من الحزن الشديد، شيع الأهالي بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية جنازتي العريس وأم العروس وسط مشاهد مؤلمة للجميع.