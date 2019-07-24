“واقع السلامة المرورية في الأردن”.. ندوة في البلقاء (صور)

عمان- الغد- من خلال التعاون المشترك ما بين مديرية الامن العام / المعهد المروري الاردني ومديرية ثقافة البلقاء / الفحيص وبلدية الفحيص والهيئات الثقافية والخيرية والشبابيه عقدت ندوة مرورية بعنوان “واقع السلامة المرورية في الاردن” وبحضور رئيس بلدية الفحيص ورئيس النادي الأرثوذكسي الفحيص تحت رعاية مدير المعهد المروري الاردني العميد وحيد النوافلة.

وقال النوافلة في كلمة ألقاها حول الواقع المروري ودور التوعية المرورية في التخفيض من الحوادث المرورية ونتائجها.

وتضمنت الندوة ورقة عمل قدمها رئيس قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية التابع للمعهد المروري الأردني الرائد رائد المومني بعنوان السلامه المرورية ومخاطر حوادث السير.

واشتملت مواضيع المحاضرة على السلامه المرورية ومخاطر استخدام الهاتف أثناء القيادة وفي نهاية الندوة تم طرح عدة اسئلة موضوع النقاش من قبل المشاركين وقام العميد وحيد النوافلة بالاجابة على جميع الاستفسارات التي طرحت من قبل الحضور وتم تكريم مدير المعهد بدرع تذكاري من قبل رئيس بلدية الفحيص وبالمقابل قام مدير المعهد المروري الاردني بتسليم درع تذكاري مقدم من مديرية الامن العام / المعهد المروري الاردني لرئيس بلدية الفحيص.

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