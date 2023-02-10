والآن: التحقيق مع المحققين

هآرتس

أسرة التحرير 10/2/2023

تنعقد اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم الأحد للمرة الأولى منذ إقامة حكومة الـD9. بين مشاريع القوانين -التعديل الثاني لقانون درعي ومشروع النائب سمحا روتمان لفقرة التغلب- يبرز سلبا مشروع تعديل أمر الشرطة الذي يعنى بدائرة التحقيق مع الشرطة (ماحش) والذي ينبغي تصنيفه كجزء من الانقلاب النظامي.

حسب المشروع، فإن ماحش التي تتبع اليوم النيابة العامة للدولة ستتبع مباشرة وزير العدل (يريف لفين) ورئيس ماحش لن يعين في عطاء بل سيعينه الوزير مباشرة. وإذا لم يكن هذا بكاف، حسب المشروع، فإن ماحش ستكون مؤتمنة من الآن فصاعدا على تحقيقات النواب العامين من النيابة العامة للدولة.

إن ضرر هذا المشروع مزدوج: أولا، سيضر بشدة باستقلالية ماحش. فالحديث يدور عن جسم محقق ومقدم للمحاكمة ذي صلاحيات عديدة. واتباعها لمحفل سياسي، سيعين قائدها أيضا هو فعل خطير للغاية في دولة تريد أن تسمى ديمقراطية لأنه سيسمح بملاحقة كل شرطي يتجرأ على التحقيق وإنفاذ القانون ضد مخالفات فساد تتعلق بالحكم القائم. لكن هذا المشروع خطير على نحو خاص لأنه يجعل ماحش في صورتها هذه كميليشيا تحقيق سياسي تابعة لوزير العدل، الى جسم يحقق مع النواب العامين. وهذا سيمس باستقلالية الادعاء العام وسلطة القانون وتتحول الى وسيلة لملاحقة النواب العامين.

لا يمكن تجاهل سياق حدوث الأمور: محاولة منهاجية للتخريب على عمل جهاز القضاء كله، من المحاكم والمستشارين القانونيين وحتى الادعاء العام. هذه الخطوة خطيرة على نحو خاص عندما يكون في رئاسة الوزراء متهم بمخالفات فساد يدعي هو ورجاله سنوات بحياكة ملفات جنائية ويدعون “للتحقيق مع المحققين” وتقديم المدعين العامين الى المحاكمة. إن تسييس منظمة التحقيق والادعاء في هذه الحالة هو عمليا خطوة أولى في شطب الإجراء القضائي بوسائل سياسية وملاحقة حتى الإبادة للنواب العامين الذين كل خطيئتهم هي أنهم قاموا بعملهم وهذا بينما الملف ما يزال جاريا.

يدور الحديث عن مشروع قانون لن يخرب فقط على الإجراء الجنائي ضد نتنياهو، بل سيشطب أيضا الاحتمال لمكافحة الفساد في إسرائيل.