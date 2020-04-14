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والدة الجناح الأميركي تاونز تخسر معركتها ضد فيروس كورونا

منذ ساعة واحدة

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مينابوليس – خسرت أم الجناح الأميركي الدومينيكي كارل انطوني تاونز، جاكلين كروز، المعركة أمام فيروس كورونا، بعد صراع استمر لأسابيع، حسبما أعلن فريق تيمبروولف في مينيسوتا على الشبكات الاجتماعية.

وقال النادي في بيان له عبر حسابه الرسمي على (تويتر): “نحن شاكرين للغاية تجاه علامات الحب والدعم التي تلقيناها خلال هذا الوقت الصعب للغاية، نشكر الأطباء بالمركز الوطني بين بريسبريتيان ومركز “جي اف كي” الطبي، اللذين حاربوا لأجل جاكي يوما تلو الاخر.

وانضم العديد من لاعبي كرة السلة حول العالم في نعي أم كارل أنطوني مثل لاعب شياكغو بولز، زاش لا فاين.(إفي)

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