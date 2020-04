والدة الجناح الأميركي تاونز تخسر معركتها ضد فيروس كورونا

مينابوليس – خسرت أم الجناح الأميركي الدومينيكي كارل انطوني تاونز، جاكلين كروز، المعركة أمام فيروس كورونا، بعد صراع استمر لأسابيع، حسبما أعلن فريق تيمبروولف في مينيسوتا على الشبكات الاجتماعية.

وقال النادي في بيان له عبر حسابه الرسمي على (تويتر): “نحن شاكرين للغاية تجاه علامات الحب والدعم التي تلقيناها خلال هذا الوقت الصعب للغاية، نشكر الأطباء بالمركز الوطني بين بريسبريتيان ومركز “جي اف كي” الطبي، اللذين حاربوا لأجل جاكي يوما تلو الاخر.

Stumbled on this video of Karl-Anthony Towns and his mom when he committed to Kentucky and now I'm sobbing pic.twitter.com/Rtb3Eqwxhg

— Tyler Conway (@jtylerconway) April 13, 2020