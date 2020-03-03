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والدة كريستيانو رونالدو في المستشفى إثر إصابتها بسكتة دماغية

منذ 3 ساعات

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لشبونة – أودعت دولوريس أفييرو، والدة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فجر الثلاثاء مستشفى في مدينة ماديرا إثر إصابتها بسكتة دماغية بمدينة فونشال البرتغالية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

واحتجزت والدة كريستيانو رونالدو في الخامسة من فجر الثلاثاء في مستشفى (نيليو ميندوسا)، حيث شخصت إصابتها سابقا بجلطة وخضعت للعلاج منها.

ولم يعلن هذا المركز الطبي أي معلومات بشأن والدة نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، البالغة من العمر 65 عاما، والتي تقيم بمدينة فونشال البرتغالية. (إفي)

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