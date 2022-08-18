والدة مبابي تؤكد تسوية الأمور داخليا مع نيمار

مدريد – أصبح الجدل بين الفرنسي مبابي والبرازيلي نيمار الذي كشفت عنه الأحد الماضي وسائل الإعلام الفرنسية، محل اهتمام الوسط الكروي في فرنسا خلال الأيام الماضية.

وأكدت فايزة لعماري والدة مبابي أن الأمور يتم التعامل معها داخليا، وأن المياه عادت إلى مجاريها بين اللاعبين، حسبما ذكرت صحيفة تقارير صحفية.

ورفضت لعماري التعليق على الأزمة الحادة بين النجمين، رغم أن وسائل إعلام برازيلية تحدثت عن “عزل” مبابي داخل الفريق بسبب الصلاحيات الواسعة التي منحها له باريس سان جيرمان الفرنسي بعد تجديد عقده.

وبدأت الأزمة بين نيمار ومبابي أثناء مواجهة مونبليه في الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي، حين كان الفرنسي على وشك تنفيذ ركلة جزاء، لكن البرازيلي تدخل وطلب تسديدها بعد نقاش بينهما خاصة بعد إهدار مبابي لركلة جزاء في الشوط الأول.

وامتد الخلاف بحسب الصحف الفرنسية إلى غرفة خلع الملابس، وزاد نيمار الطين بلة بضغطه زر الإعجاب على عدة منشورات عبر المنصات الاجتماعية تنتقد زميله.

وكان لويس كامبوس قد اجتمع بداية الأسبوع الحالي باللاعبين نيمار ومبابي كي يحذرهما أن المشكلات الداخلية يجب تسويتها بعيدا عن الأضواء.

وأشارت شبكة “جي إف إف إن”، أن مبابي طلب من إدارة النادي التخلص من نيمار، عند تجديد عقده نهاية الموسم الماضي، بعدما تمكن بالفعل من إقالة ليوناردو من منصب المدير الرياضي وكذلك المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وذكرت الشبكة أن مبابي يرى أن الملعب لا يحتمل سوى ثنائي في خط المقدمة، بعد وصول ليونيل ميسي، وأن الفرنسي يركز على التعلم من ميسي، ويريد من النادي الاستغناء عن نيمار.

ويبدو أن أسطورة برشلونة تحول من النجم الأول للفريق إلى اللاعب الثالث في باريس سان جيرمان، وذلك بعدما وصل إلى فرنسا في الصيف الماضي، قادما من النادي الكتالوني، إذ كان يسيطر ميسي “35 عاما”، على الكثير من القرارات في برشلونة، إضافة إلى أنه الخيار الأول في تنفيذ ركلات الجزاء والضربات الحرة، ودوره الهام في مشروع النادي.

وفي الموسم الأول لميسي مع باريس، حصل مبابي “23 عاما” على غالبية ركلات الجزاء التي نفذها النادي في الدوري الموسم الماضي، وسدد مبابي 6 ركلات جزاء مقابل 4 لنيمار “30 عاما”، فيما حظي ميسي بتسديد 3 ركلات جزاء في دوري أبطال أوروبا. (إفي)