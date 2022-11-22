والده رئيس دولة إفريقية.. تعرف على اللاعب الأمريكي الذي خطف الأنظار في المونديال

خطف لاعب المنتخب الأمريكي، تيموثي وياه، الأنظار في المباراة التي جمعت فريقه مع نظيره الويلزي، الإثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في أول مواجهات الفريقين في مونديال قطر، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة هدف لكل منهما.

اللاعب وياه، البالغ من العمر 22 عاماً، سجل الهدف الأول لمنتخب أمريكا على ويلز في الدقيقة 36، هو نجل أفضل لاعب في العالم سابقاً، والرئيس الحالي لدولة ليبيريا، جورج وياه.

رغم أن والد وياه رئيس للدولة الإفريقية فإن اللاعب اختار اللعب بقميص منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يحمل جنسيتها.

قال وياه الابن في تصريح للصحفيين: “أراد والدي الحصول على فرصة المشاركة في كأس العالم بألوان بلده، لكن لم يحقق هذه الرغبة. والآن هو يعيش ذلك (تجربة المشاركة) من خلالي إلى حد ما”، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

كان وياه قد تلقى عروضاً قُدّمت إليه من بلده الأصلي ليبيريا، وبلد والدته جامايكا، وحتى فرنسا، للعب لديها.

وُلد تيموثي وياه في 22 فبراير/شباط عام 2000، في مدينة نيويورك الأمريكية، لأم تحمل الجنسيتين الجامايكية والأمريكية، وكانت مسيرته في كرة القدم قد بدأت في نادي نيويورك قبل انتقاله إلى شبان نادي “باريس سان جيرمان” الفرنسي، ثم اللعب لصالح نادي “ليل” في الدوري الفرنسي الممتاز.

قبل 12 عاماً كان وياه في العاشرة من عمره، حين أحضره والده كضيف إلى نهائي مونديال 2010، من أجل مشاهدة أندريس إنييستا يمنح إسبانيا لقبها العالمي الأول على حساب هولندا، بهدف في الوقت الإضافي.

تطرق وياه الابن إلى هذه التجربة قبل بدء مونديال قطر، وقال من معسكر المنتخب الأمريكي في الدوحة: “مجرد مشاهدة ذلك (النهائي)، ومشاهدة جميع اللاعبين المفضلين لدي على أرض الملعب، كان ذلك حلماً يتحول إلى حقيقة”.

أضاف وياه، وهو الآن نجم نادي “ليل” الفرنسي، “أن أتواجد في هذا الموقف الآن فهذا أمر جنوني، سوريالي إلى حد ما، أعتقد أنه عندما تكون في الموقع الذي أنا عليه الآن لا تعي حقاً كم أنت محظوظ، هذا أمر نعمل عليه منذ فترة طويلة، يا له من شعور رائع أن تتواجد هنا… بصراحة لم أستوعب الأمر حتى الآن”.

وبمعدل أعمار يبلغ نحو 25 عاماً، تملك الولايات المتحدة أحد أصغر التشكيلات في المونديال القطري، لكن وياه رفض الحديث عن إمكانية أن يتأثر الفريق بافتقاد عامل الخبرة، مستشهداً بما اكتسبه بعض زملائه جراء دفاعهم عن ألوان نخبة الأندية الأوروبية.

قال وياه في هذا الصدد: “أشعر الآن، في الوضع الذي وصلت إليه كرة القدم، أن العمر مجرد رقم، بعض من أفضل اللاعبين في العالم لم يصلوا حتى إلى عامهم الرابع والعشرين”.

يأمل تيموثي وياه في أن يتم التسجيل في شباك النادي الإنجليزي، الذي يعد المنافس الأبرز في المجموعة التي تلعب بها أمريكا بكأس العالم، والتي تضم إنجلترا، وإيران، وويلز. رويترز