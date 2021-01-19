والد ألابا ينفي انتقال نجله من بايرن الى ريال وزيدان يرفض الحديث عن الموضوع

برلين – نفى والد الظهير الدولي النمسوي دافيد ألابا الثلاثاء ما تناولته وسائل الإعلام في الساعات القليلة الماضية عن توصل نجله لاتفاق مع ريال مدريد الإسباني للانتقال اليه الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع فريقه الحالي بايرن ميونيخ الألماني.

وأكد جورج ألابا الذي يتولى مهمة إدارة شؤون نجله، في تصريح للقناة التلفزيونية الرياضية الألمانية “سبورت1” أنه “لم يُتخذ أي قرار حتى الآن ودافيد لم يوقع بعد مع ريال مدريد”.

وكشف “الى جانب ريال، هناك أيضا أندية أخرى مهتمة، وما يهمه الآن أن يكون مركزا تماما على أدائه مع بايرن”.

ويأتي تصريح الوالد ألابا ردا على ما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية الإثنين عن توصل اللاعب النمسوي الذي ساهم الموسم الماضي بقيادة العملاق البافاري الى ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، الى اتفاق مبدئي مع ريال للانتقال الى صفوفه بعقد لأربعة أعوام مقابل راتب سنوي قدره 11 مليون يورو.

وحتى أن الصحيفة أفادت بأن اللاعب أجرى الفحص الطبي الروتيني “بوجود طبيب من ريال”.

وفي مؤتمره الصحافي الثلاثاء عشية لقاء ضد ألكويانو من الدرجة الثالثة في دور الـ32 من مسابقة كأس إسبانيا، رفض المدرب الفرنسي للنادي الملكي زين الدين زيدان الحديث عن ما يشاع بشأن ألابا، مضيفا “إنه ليس من لاعبي فريقي، وكمدرب أنا هنا للحديث حصراً عن مباراة غد”، رافضا في الوقت ذاتها التطرق الى ما تتناوله وسائل الإعلام عن احتمال التعاقد مع مواطنه كيليان مبابي من باريس سان جرمان.

وتصدّر ألابا البالغ من العمر 28 عاما العناوين في ألمانيا خلال الأشهر الأخيرة، بعد رفض العروض التي تقدم بها بايرن من أجل تمديد عقده.

وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر أقر اللاعب أنه يشعر بـ”الاساءة والخيبة”، بعدما علم بأن بايرن قرر سحب آخر العروض المقدمة له من أجل تمديد عقده بعد أشهر طويلة من المفاوضات الشاقة.

وقال ألابا حينها “لقد تفاجأت. علمت بالأمر من وسائل الإعلام. من الواضح أن الوضع كان غريبا”.

وأفاد رئيس بايرن هربرت هانير التلفزيون الألماني بأن النادي البافاري سحب العرض لأنه اعتُبِرَ “غير مرض” من جانب اللاعب النمسوي، ولهذا السبب “قرر النادي أن يسحب العرض عن الطاولة، ما يعني أنه لم يعد هناك أي عرض”.

وتحدثت التقارير الإعلامية عن أن ألابا سعى الى تمديد عقده مقابل أكثر من 20 مليون يورو سنويا، لكي يصبح على المسافة ذاتها من اللاعبين الأعلى دخلا في الفريق.

لكن ألابا الذي تبلغ قيمة عقده الحالي نحو 10 ملايين يورو سنويا، شكك في الأرقام التي يتم التداول فيها، معربا عن “ألم وخيبة أمل” لأن أحدا في النادي “لم ينف هذه المزاعم”.

وفي تصريح له أواخر تشرين الأول/أكتوبر، حث مدرب بايرن هانزي فليك المدافع النمسوي على التوقف عن المماطلة في تمديد عقده، وسط تقارير كانت تربطه بالانتقال إلى الدوري الإنكليزي الممتاز في حينها.

ولعب ألابا دورا أساسيا في قيادة بايرن الموسم الماضي الى ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا ثم الفوز بالكأس السوبر الأوروبية والكأس السوبر المحلية بداية الموسم الحالي. – (أ ف ب)