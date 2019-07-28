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والد الطالب المتوفى العزايزة: الملك هاتفني معزياً

منذ ساعتين

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أحمد التميمي

إربد – قال والد الطالب محمد وصفي العزايزة، الذي توفي في حادث دهس اثناء ذهابه الى المسجد لاداء صلاة العشاء قبل اسبوع من إعلان نتائج التوجيهي، إنه تلقى، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من جلالة الملك عبدالله الثاني معزيا بوفاة ابنه محمد.

وأشار العزايزة في تصريح لـ”الغد” إلى أن اتصال جلالته الذي استمرت دقيقتين خفف من مصابه وألم أسرته، مؤكدا أن جلالته وعد بمتابعة القضية.

ولفت الى مكارم الهاشميين في التخفيف من معاناة المواطنين والوقوف بجانبهم في التخفيف من معاناتهم.

واضاف أن جلالته أخبره أنه تابع قصة وفاة ابنه محمد والنتيجة العالية التي حصل عليها في امتحان التوجيهي والصدمة التي احدثها خبر الوفاة والعلامات المرتفعة التي حصل عليها لدى الجميع.

وحصل الطالب العزايزة على معدل 98.4 % في امتحان الثانوية العامة التي اعلنت نتائجها قبل 3 ايام.

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