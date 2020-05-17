والد الطبيب المصاب بكورونا يكشف سبب عودة ابنه للعمل قبل ظهور نتيجة الفحص

احمد التميمي

اربد- روى والد الطبيب المصاب بفيروس كورونا المستجد في مستشفى الأميرة بسمة الدكتور علي العمري، تفاصيل إصابة نجله بالفيروس.

وأضاف في بيان صحفي، أن نجله أبلغ رئيس قسمه بأنه تم أخذ عينة فحص كورونا منه، وأوصى رئيس القسم بأن يمنح الطبيب إجازة لحين ظهور نتيجة الفحص، حيث التزم الطبيب بيته وهاتف مديرية الصحة التي بدورها أبلغته أن “الفحص يتطلب من يوم إلى يومين وفي حالة لم يتم الاتصال فإن النتيجة تكون سلبية”.

وتابع العمري ان نجله انتظر في المنزل خمسة أيام ولم يتم الاتصال به وبناء عليه ضمنيا فإن نتيجته سلبية، وقد أخبر رئيس قسمه بذلك وعاد إلى عمله يوم الخميس المنصرم دون إجبار أو إكراه، ليتفاجأ صبيحة اليوم التالي (الجمعة) باتصال من مديرية الصحة مفاده أن نتيجة فحصه ايجابية، ليدرك لاحقا أن ثمة تأخير في قراءة عينته لأسباب لا يعرفها، وبناء عليه التزم الطبيب وأهله بإجراءات الوقاية والحجر والفحوصات.

Ahmad.altamimi@alghad.jo