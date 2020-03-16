والد الفتاة التي ظهرت في فيديو المطار: سأقاضي من قام بتشهير وشتم ابنتي



عمان-الغد– تداول فيديو مساء اليوم الاثنين يظهر فيه مفاجأة فتاة بمطار الملكة علياء أثناء عودتها من ماليزيا في اجازة برفقة والدتها، أنه سيتم الحجر الصحي عليها مع مع بدء تطبيق الحكومة لإجراءات العزل.

فقد تفاجأت الفتاة وقالت: “رح اخلي بابا يدخل”، مما أسفر بعدها تعرض الفتاة لهجمات وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على حسب والدها حسن عبيدات .

وطالب العبيدات وقف هذه الهجمات والسخرية، معلنا أنه سيقوم بمقاضات كل من قام بالتشهير وشتم أبته.

وأضاف عبيدات، كيف لا وانا والدها و قد تربت في كنفي احسن تربية وهي تكمل دراساتها العليا في ماليزيا ، وقد تفاجئت بتعرض ابنتي لهذه الهجمة الشرسة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأعلن من خلال صفحة ابن العم الصحفي سيف عبيدات انني سأقوم بمقاضاة ورفع دعوى على الفتاة التي قامت بتصوير الفيديو و كل من قام بالتشهير وشتم ابنتي على مواقع التواصل ومن قام بنشر الفيديو المقاطع المسيئة ، وكل حالة التنمر التي تعرضت لها ابنتي فلذة كبدي وهي تحاول الاستجارة بي

وتابع نحن أبناء عشائر ولا نرضى الاهانة ونلبي نداء النشميات اخواتنا وبناتنا كلما استجارن بنا، واعاهد نفسي ان احمي ابنتي وان استرد حقها و سأبدء غدا ان شاء الله برفع قضايا على كل المسيئين

وقال عبيدات شكرا لكل من وقف الى جانبنا وتفهم موقف ابنتي و ردة فعلها العفوية تجاه والدها ، حماكي الله يا ابنتي من كل شر والدك المحب لك .

وفي النهاية قال والد الفتاة عبيدات،” ارحموا حرقتي على الشتائم التي انهالت على ابنتي دون وجه حق انها حرقة الاب على ابنته.”

