والد المعتقل الأردني لدى الاحتلال: لا علاقة لابني بإيران وليس رجل أعمال (فيديو)

إحسان التميمي

الزرقاء- قال والد المعتقل الأردني لدى سجون الاحتلال قاسم شعفوط،اليوم الجمعة، إن نجله توجه لزيارة بيت جده (والد أمه)، في مخيم العروب قضاء الخليل في 13نيسان الماضي كونه يحمل بطاقة جسور صفراء.

وتابع أنه بتاريخ 17 نيسان توجه لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، وأثناء عودته إلى بيت جده تم اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت شعفوط إلى انه ومنذ ذلك الحين والعائلة تعمل على التواصل مع الخارجية الأردنية والتي لم تقم بأي دور يذكر، حتى أنها لم تقم بالتواصل مع العائلة لأخذ المعلومات الكافية.

وبين شعفوط ان عند انتشار الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي بعد اعلان قوات الاحتلال اعتقال أردني بتهمة التجسس لإيران تفاجئ بحديث الخارجية انها تتابع قضيته في الوقت الذي يؤكد فيه ان الخارجية لم تتواصل معهم حتى اللحظة.

ونفى شعفوط صحة الحديث عن ارتباط ابنه في إيران، قائلا أنه كان يعمل بتجارة مادة الحلاوة الغذائية كما كان قبل عام يعمل في السعودية بقطاع انتاج المواد الغذائية، قبل أن يعود إلى الأردن مجددا، نافيا أن يكون رجل أعمال كما يدعي الاحتلال.

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