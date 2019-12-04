والد غوارديولا يفتح الباب أمام عودته إلى تدريب برشلونة

لندن – أكد فالنتي غوارديولا، والد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، إن نجله يمكنه العودة لتدريب برشلونة، الفريق الذي تألق كلاعب في صفوفه وكذلك استهل فيه مسيرته التدريبية ليحقق معه 14 من أصل 17 لقبا في غضون أربعة مواسم (2008-2012).

وقال فانتي خلال تسلمه جائزة أفضل مدرب من قبل الاتحاد الكاتالوني لكرة القدم مساء الثلاثاء، مكان بيب الذي لم يحضر لانشغاله بقيادة مباراة السيتيزنز أمام بيرنلي بالبريميرليغ والذي انتهى 4-1 بخصوص امكانية عودة غوارديولا لتدريب البرسا مستقبلا: “يمكن حدوث ذلك، أن يعود إلى برشلونة، لكن من أجل تدريبه”.

🤖⚽ El padre de Guardiola: "Puede ser que sí, que vuelva al Barça, pero a entrenar"https://t.co/bVvkUUdNh0#FCB #Barcelona — Bot del F.C.B. (@FCBbot) December 4, 2019

إلا أن والد غوارديولا أكد أن ابنه: “منذ أن غادر المنزل وهو يتخذ قراراته بنفسه دائما، لم أقدم له النصيحة مطلقا”.

وبعد مسيرته مع برشلونة – الذي توج معه بالدوري 3 مرات والتشامبيونزليغ مرتين – رحل بيب غوارديولا لتدريب بايرن ميونيخ (2013-2016) ليتوج معه بسبعة ألقاب محلية، منها ثلاثة للدوري لينتقل بعدها إلى مانشستر سيتي في فبراير/شباط 2016 وحتى الآن ليتوج معه بسبعة ألقاب محلية منها لقبان للبريميرليغ. (إفي)