والد ميسي يؤكد إمكانية رحيل نجله دون شرط جزائي

برشلونة – أعلن خورخي ميسي والد ووكيل أعمال مهاجم برشلونة ليونيل ميسي الجمعة أن عقد نجله مع الفريق الكتالوني يتضمن بندا يسمح له بالرحيل دون دفع قيمة الشرط الجزائي، وذلك في خطاب وجهه لرئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا)، خابيير تيباس.

وذكر والد ميسي في الخطاب “كما يأتي حرفيا في البند رقم 8.2.3.6 في العقد الموقع بين النادي واللاعب، فإن هذا المبلغ (700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي) لن يطبق عندما يتم فسخ العقد بقرار أحادي الجانب من اللاعب اعتبارا من نهاية موسم 2019-2020 الرياضي”.

وتابع “لا ليغا” انحازت لنظرية برشلونة التي تؤكد أن ميسي عليه أن يدفع قيمة الشرط الجزائي إذا أراد الانتقال لفريق آخر.

واعتبر خورخي ميسي أن رابطة “لا ليغا” حين اتخذت قرارا قانونيا اتخذته “بتحيز واضح للدفاع عن مصالح شركائها ، وهم أندية كرة القدم”.

ووصف قرار “لا ليجا”بإلزام ميسي بدفع الشرط الجزائي بـ”الخطأ الواضح”.

واختتم خطابه قائلا “مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المندرجة في العقد والتي قمتم بحذفها، من الواضح أن الشرط الجزائي المنصوص عليه، لا ينطبق على الإطلاق”. – (إفي)