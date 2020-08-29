والد ميسي يجتمع بإدارة برشلونة

مدن – كشف تقرير صحفي إسباني أن خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، سيجتمع خلال الساعات المقبلة مع إدارة النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن الاجتماع سيتم بتقنية الفيديو عن بُعد اليوم أو غدا، ويعتزم والد ميسي الموجود في روزاريو القدوم إلى برشلونة قريبا وربما غدا الأحد.

وأضافت: “موقف ميسي هو طلب الرحيل بشكل متفق عليه، حيث لا يريد حربا قانونية مع إدارة النادي، بينما الإدارة ترفض بشكل قاطع بيعه، والذي يُعد ضروريًا في مشروع المدير الفني الجديد رونالد كومان”.

وتابعت: “برشلونة سيرفض أي نوع من المفاوضات، وسيتمسك بالشرط الجزائي الذي قيمته 700 مليون يورو، مما يعني رفض العروض المتوقعة، وعلى رأسها مانشستر سيتي، الذي يسعى لوضع مبلغ مالي بجانب لاعبين”.

وتوترت الأجواء داخل القلعة الكتالونية منذ أن أرسل ميسي فاكسا رسميا يُطالب الإدارة خلاله بالرحيل عن النادي بعد 20 سنة قضاها بقميص البارشا. – (وكالات)