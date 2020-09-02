برشلونة – وصل خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل نجم وقائد برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الذي أعرب عن رغبته في الرحيل عن النادي، إلى برشلونة صباح الأربعاء، بحسب مصور لوكالة فرانس برس.

وبحسب وسائل الإعلام الرياضية في برشلونة، سيلتقي خورخي مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو خلال الساعات القليلة المقبلة، لمحاولة إيجاد حل لابنه الذي لم يحضر يومي الأحد والاثنين الى مقر النادي لاجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد واستئناف التدريبات للموسم الجديد.

ووصل والد ميسي من مدينة روزاريو الأرجنتينية حوالي الساعة 8:00 صباحا في التوقي المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) في صالة الطائرات الخاصة في مطار إل برات في برشلونة وركب سيارة أجرة بعدما تفادى سربا من الكاميرات.

واكتفى بالرد على وسائل الإعلام “لا أعرف شيئًا”.

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، فجر الاسبوع الماضي زلزالا في عالم الكرة المستديرة بإعلانه عن طريق محاميه عن رغبته في ترك النادي الكاتالوني الذي انضم الى صفوفه عام 2000 عن 13 عاما.

ويطالب ميسي بتفعيل بند فسخ العقد الرابط بينه وبين برشلونة حتى حزيران/يونيو 2021، والذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم.

في المقابل، أكد برشلونة أن هذا البند انتهى في العاشر من حزيران/يونيو الماضي لكن “البرغوث” الارجنتيني يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول بسبب الموسم الاستثنائي الذي توقف لاكثر من ثلاثة أشهر بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد ولم ينته سوى في الاسبوع قبل الاخير من شهر آب/أغسطس الماضي. (أ ف ب)