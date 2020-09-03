والد ميسي يلمح إلى امكانية بقاء ابنه في برشلونة

مدريد – ألمح خورخي ميسي والد ومدير أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى امكانية استمرار نجله ليونيل في البقاء مع فريقه برشلونة الإسباني لكرة القدم، حتى انتهاء عقده صيف العام المقبل، وفقا لما نقلته وسائل اعلام محلية.

ونشرت قناة “كواترو” الإسبانية مقطع فيديو يظهر ميسي الوالد يجيب بما يبدو انه “نعم” على سؤال لأحد الصحافيين حول ما إذا تمت مناقشة إمكانية بقاء نجم الفريق الأسطوري حتى نهاية الموسم الجديد ثم المغادرة مجانا في نهايته، وذلك في مقطع فيديو سجلته محطة التلفزيون الإسبانية كواترو.

وتم تصوير اللقطة بينما كان خورخي متوجها إلى مرآب للسيارات بعد اجتماع مع محامي العائلة.

ووصل والد ميسي من مدينة روزاريو الأرجنتينية الأربعاء على متن طائرة خاصة إلى إل برات في برشلونة وركب سيارة أجرة بعدما تفادى سربا من الكاميرات.

Lionel Messi's transfer fee could actually be surprisingly low 👀 Transfer gossip: https://t.co/pbUxrPDEE7 pic.twitter.com/QMHvLM4A3U — BBC Sport (@BBCSport) September 3, 2020

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، فجر الاسبوع الماضي زلزالا في عالم الكرة المستديرة بإعلانه عن طريق محاميه عن رغبته في ترك النادي الكاتالوني الذي انضم الى صفوفه عام 2000 عن 13 عاما.

ويطالب ميسي بتفعيل بند فسخ العقد الرابط بينه وبين برشلونة حتى حزيران/يونيو 2021، والذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم.

في المقابل، أكد برشلونة أن هذا البند انتهى في العاشر من حزيران/يونيو الماضي لكن “البرغوث” الارجنتيني يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول بسبب الموسم الاستثنائي الذي توقف لاكثر من ثلاثة أشهر بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد، ولم ينته سوى في الاسبوع قبل الاخير من شهر آب/أغسطس الماضي.

ويصر الفريق الكاتالوني على أن قائده لن يغادر إلا إذا تم دفع البند الجزائي الذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو (833 مليون دولار)، وهو ما دعمته رابطة الدوري الإسباني، التي تؤكد بدورها البند الجزائي لا يزال ساريا.

وقاطع المهاجم البالغ من العمر 33 عاما الاثنين أول حصة تدريبية لبرشلونة استعدادا لانطلاق الموسم، كما أنه تغييب عن الفحص الإلزامي للكشف عن فيروس “كوفيد-19” الذي كان مقررا الأحد.

ووفقا لتقارير محلية، اجتمع مدراء الفريق مع ميسي ومستشاريه لأكثر من ساعتين الأربعاء، لكن أيا من الطرفين لم يكن على استعداد لتغيير موقفه. ومن المتوقع أن تجري مفاوضات أخرى في وقت لاحق بين برشلونة وممثلي ميسي ومن بينهم شقيقه رودريغو. (أ ف ب)