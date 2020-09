والد ميسي يلمح إلى امكانية بقاء ابنه في برشلونة

مدريد – ألمح خورخي ميسي والد ومدير أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى امكانية استمرار نجله ليونيل في البقاء مع فريقه برشلونة الإسباني لكرة القدم، حتى انتهاء عقده صيف العام المقبل، وفقا لما نقلته وسائل اعلام محلية.

ونشرت قناة “كواترو” الإسبانية مقطع فيديو يظهر ميسي الوالد يجيب بما يبدو انه “نعم” على سؤال لأحد الصحافيين حول ما إذا تمت مناقشة إمكانية بقاء نجم الفريق الأسطوري حتى نهاية الموسم الجديد ثم المغادرة مجانا في نهايته، وذلك في مقطع فيديو سجلته محطة التلفزيون الإسبانية كواترو.

وتم تصوير اللقطة بينما كان خورخي متوجها إلى مرآب للسيارات بعد اجتماع مع محامي العائلة.

ووصل والد ميسي من مدينة روزاريو الأرجنتينية الأربعاء على متن طائرة خاصة إلى إل برات في برشلونة وركب سيارة أجرة بعدما تفادى سربا من الكاميرات.

