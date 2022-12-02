والد نيمار: نجلي سيشارك مع المنتخب البرازيلي في المباراة النهائية

الدوحة – أكد والد اللاعب البرازيلي نيمار أن نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، سيكون جاهزا في الوقت المناسب للمشاركة في نهائي بطولة كأس العالم مع المنتخب البرازيلي.

وتأهل المنتخب البرازيلي بالفعل لدور الـ16 ويحتاج لنقطة واحدة فقط ليتصدر مجموعته بعدما تغلب على المنتخبين السويسري والصربي في أول مباراتين بالبطولة.

ولكن، نيمار تعرض لإصابة في الكاحل خلال المباراة الأولى أمام صربيا، ليخرج من حسابات الجهاز الفني للمنتخب حتى الأدوار الاقصائية.

ويظل المنتخب البرازيلي مرشحا للفوز بالبطولة رغم غياب نيمار.

ويعتقد والد نيمار أن نجله، الذي يبتعد بفارق هدفين عن بيليه الذي سجل 77 هدفا للمنتخب البرازيلي، سيعود قبل وقت كاف من المباراة النهائية للمونديال، بفرض أن المنتخب البرازيلي سيصل لهذا الدور.

وفي حديثه لـ”تاك سبورت”، قال نيمار الأب: “الشيء المهم هو أن نيمار بإمكانه العودة للملعب وهو في أفضل مستوياته”.

وأضاف :”عندما كان مصابا من قبل وعاد لأرضية الملعب مرة أخرى قدم أفضل ما عنده. سيبذل أقصى ما عنده. الكل يعرف أن نيمار لاعب مهم للغاية، لديه تأثير كبير في الملعب وعلى كل زملائه. عندما يتواجد نيمار في الملعب تصبح الأمور مختلفة تماما لأنه رقم واحد. نعلم أهمية نيمار للمجموعة”.

وأكد: “أثق في أن نيمار سيتواجد في الملعب في المباراة النهائية، وسيقدم أفضل ما عنده ليفوز بكأس العالم مع زملائه في المنتخب البرازيلي، سيقدم أفضل ما عنده لمساعدة الفريق والفوز معه باللقب”.

ويلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره الكاميروني في الجولة الأخيرة للمجموعة السابعة. وإذا أنهى المنتخب البرازيلي منافسات المجموعة في الصدارة سيلتقي مع وصيف المجموعة الثامنة.

ويهدف المنتخب البرازيلي للفوز بالبطولة للمرة الأولى منذ العام 2022. -(د ب أ)