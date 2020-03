والد هالاند يؤكد أن “الليغا” ستكون خيارا رائعا له

مدن – أكد ألف-إنجي هالاند، والد نجم الهجوم النرويجي الشاب لبروسيا دورتموند، إرلينج هالاند، أن الليغا الإسبانية ستكون مناسبة للغاية لابنه مستقبلا.

وصرح والد هالاند، الذي يتألق في صفوف “أسود فيستفاليا” منذ الانتقال إلى ألمانيا في كانون ثان (يناير) الماضي قادما من سالزبورج النمساوي “ارتبط اسم ابني بـ100 ناد، لكن الليغا الإسبانية ستكون حقا خيارا رائعا له”.

وأضاف والده ووكيله أعماله: “الليغا تضم أندية كبيرة، لكن لا أحد يعلم إذا كان سيذهب إلى إسبانيا أم لا”.

وتابع: “أنا سعيد للغاية من أجله ومن أجل بروسيا دورتموند، رغم أن الأهم بالنسبة لي هو أن يواصل التطور، أنا فخور به، دائما ما كان هدافا وكذلك صانعا للأهداف”.

