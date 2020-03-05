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والد هالاند يؤكد أن “الليغا” ستكون خيارا رائعا له

منذ 29 دقيقة

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مدن – أكد ألف-إنجي هالاند، والد نجم الهجوم النرويجي الشاب لبروسيا دورتموند، إرلينج هالاند، أن الليغا الإسبانية ستكون مناسبة للغاية لابنه مستقبلا.

وصرح والد هالاند، الذي يتألق في صفوف “أسود فيستفاليا” منذ الانتقال إلى ألمانيا في كانون ثان (يناير) الماضي قادما من سالزبورج النمساوي “ارتبط اسم ابني بـ100 ناد، لكن الليغا الإسبانية ستكون حقا خيارا رائعا له”.

وأضاف والده ووكيله أعماله: “الليغا تضم أندية كبيرة، لكن لا أحد يعلم إذا كان سيذهب إلى إسبانيا أم لا”.

وتابع: “أنا سعيد للغاية من أجله ومن أجل بروسيا دورتموند، رغم أن الأهم بالنسبة لي هو أن يواصل التطور، أنا فخور به، دائما ما كان هدافا وكذلك صانعا للأهداف”.

وتربط العديد من وسائل الإعلام مستقبل هالاند (19 عاما) بريال مدريد، خاصة وأن عقد اللاعب يتضمن بندا يسمح له بالرحيل في موسم الانتقالات الشتوية لعام 2021 مقابل 75 مليون يورو.

وأوضح ألف-إنجي هالاند: “دورتموند أخبرنا أنه بحاجة للاعب مثله وأن هدف النادي هو تحقيق كل البطولات، فهو فريق ينافس على لقب البوندسليغا ويتطور في المسابقات الأوروبية، هو الأنسب لهالاند لمواصلة التطور”.

ويعاني الريال من تراجع معدلاته التهديفية منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في صيف العام 2018، ويعد لاعب وسطه، إيسكو ألاركون، هو هداف الفريق الملكي في العام 2020 برصيد ثلاثة أهداف.

وتألق هالاند هذا الموسم، بتسجيله 40 هدفا في 31 مباراة، بمتوسط 1.29 هدفا في المباراة الواحدة، وظهرت قدراته التهديفية الرائعة في الدوري النمساوي وكذلك في دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل إلى دورتموند ليسجل معه 12 هدفا في تسع مباريات. (إفي)

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