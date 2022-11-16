وتيرة التضخم المالي 5.1 % في السنة

معاريف

بقلم: يهودا شاروني 16/11/2022

جدول الأسعار للمستهلك لشهر تشرين الأول الذي نشر أمس فاجأ سلبا وارتفع بـ 0.6 % وذلك بخلاف التوقعات المسبقة بارتفاع 0.4 – 0.5 %. وللتذكير فان جدول أيلول ارتفع بـ 0.2 % فقط.

ارتفاعات أسعار بارزة بمعدل 4 % سجلت في أسعار الخضار والفواكه وكذا في أسعار الاجازات والترفيه. كما أن أسعار الغذاء ارتفعت بـ 1 %، وذلك حتى قبل الأخذ بالحسبان لموجة ارتفاعات الأسعار في الأيام الأخيرة.

أسعار إيجار الشقق واصل الارتفاع في الشهر الأخير بـ 0.5 % وهي من المتوقع أن تواصل الارتفاع. وتيرة ارتفاع أسعار الشقق التي لا تندرج ضمن الجدول تباطأت قليلا، وفي الشهر الماضي ارتفعت بـ 1.1 % مقابل 1.9 % في الشهر الماضي. رغم ذلك فان وتيرة ارتفاع اسعار الشقق ارتفعت الى 19.8 % في السنة. في اعقاب ارتفاع أسعار الشهر الاخير ارتفعت وتيرة التضخم المالي السنوية من 4.6 % الى 5.1 % في السنة.

في اعقاب الارتفاع الشاذ في الجدول من المتوقع لمحافظ بنك إسرائيل أن يرفع الفائدة على الأقل بمعدل 0.5 %. وبالتالي ستكون فائدة بنك إسرائيل 3.25 % في السنة والفائدة البنكية الأولية سترتفع الى 4.75 % في السنة.

رفع الفائدة سيمس أساسا بأصحاب قروض السكن المربوطة بالفائدة الأولية وبالزبائن الذين يوجدون في حالة السحب الزائد. وقد دعا مسؤولو القطاع التجاري امس محافظ بنك اسرائيل البروفيسور أمير يرون بالامتناع عن رفع الفائدة. فقد ادعى رئيس ارباب الصناعة رون تومر بان استمرار رفع الفائد سيمس جدا بارباب الصناعة ويتسبب برفع الاسعار وتسريع وتيرة التضخم المالي. وهاجم رئيس اتحاد الغرف التجارية اورئيل لين بشدة سياسة الحكومة ودعا الى تخفيض كلفة الانتاج، مثل دفعات الارنونا والكهرباء التي هي من مسببات غلاء المعيشة في إسرائيل.