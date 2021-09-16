وثائق لـ”الغد”.. شبهة تعديل علامات أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة في جامعة خاصة

حمزة دعنا

عمان – حصلت “الغد” على وثائق تفيد بوجود شبهة تعديل علامات لأكثر من 3 آلاف طالب وطالبة في جامعة خاصة، منذ العام 2010 ولغاية العام الحالي.

وعلمت “الغد”، وفق الوثائق التي حصلت عليها، أن تعديل علامات الطلبة كان يحدث في منتصف الليل غالباً، ودون الرجوع إلى المدرس المختص أو عميد الكلية أو رئيس القسم.

وبحسب المصادر التي زودت “الغد” بالوثائق، فإن سبب تعديل العلامات يعود إلى رفع قدرة الجامعة في المنافسة عالمياً في معدلات النجاح لديها.

ويبين الكشف، الذي جاء في 401 صفحة من القطع العادي (A4)، شبهات تعديل علامات أكثر من 3 الاف طالب، ويحمل تاريخ وساعة التعديل، ونوع الحركة واسم المستخدم واسم الطلب ورقمه الجامعي.

إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول، ورود شبهة تعديل علامات الألآف من الطلبة، كما تم تشكيل لجنة للتدقيق في الكشوفات، متوقعا أن تخرج نتائجها خلال 10 أيام.

وبين أن سبب التعديل يعود لـ3 احتمالات، أولها، تعديل على الامتحان التكميلي، والثاني تعديل العلامة على مشروع التخرج، أما الثالث، فإن نتائج اللجنة المشكلة هي من ستحدده.