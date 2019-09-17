وثيقة رسمية.. نقابة المهندسين لا تتولى الإشراف على الباص السريع

محمد كيالي

عمان – كشفت وثيقة رسمية أن نقابة المهندسين الأردنيين قامت خلال الشهر الحالي، بالكشف على مراحل مشروع حافلات التردد السريع في عمان، وحافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها “الغد” فإنه وفي أعقاب الكشف الميداني، رفعت نقابة المهندسين توصية لأمانة عمان بضرورة إلزام جميع الجهات المعنية باتخاذ جميع إجراءات السلامة العامة في مثل هذه المشاريع.

وقالت الوثيقة إن النقابة كانت خاطبت أمانة عمان ووزارة الأشغال العامة، منذ شهر نيسان الماضي، ولثلاث مرات متتالية للمطالبة بضرورة أن يتم الإشراف على مثل هذه المشاريع من خلال المكاتب والشركات الهندسية المتخصصة.

وأكدت نقابة المهندسين أن المخططات الهندسية لهذه المشاريع لم يتم تدقيقها واعتمادها من قبلها، رغم مخاطباتها المتكررة لأمانة عمان بهذا الخصوص، كما لم يتم توثيق عقود التصميم والإشراف “حسب الأصول” لدى النقابة.

وكان حادث “عرضي” وقع صباح اليوم أثناء عملية تركيب جسور خرسانية مسبقة الصب ضمن مشروع المحطة/شارع الجيش، وبسبب خطأ في عملية التركيب أدى الى انهيار ما تم تركيبه منها.

وتسبب الحادث في أزمة سير خانقة، عالجتها شرطة السير وكوادر الأمانة المختصة بإجراء تحويلات ميدانية واسعة في المنطقة.