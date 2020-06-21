وجبات غذائية لمواجهة الأوقات الصعبة

عمان-الغد-حاول كثير من الأشخاص تجنب الأدوية الكيميائية في علاج الأمراض وخصوصاً في علاج الاكتئاب والاضطرابات النفسية.

وقد كشف باحثون عن وجبات غذائية يمكن أن تساعد في محاربة الاكتئاب بعيداً عن العلاجات الدوائية. تعرف على أهمها:

هناك أغذية قد تساعد الدماغ في إنتاج هرمون السعادة، وفي الواقع لقد استخدمت التغذية كوسيلة للشعور بتحسن حيال أنفسنا لسنوات،

قد يبدو من الطبيعي ارتفاع نسبة الإصابة بالاكتئاب في هذا العام الذي شهد وما يزال العديد من الصعوبات من أبرزها مكافحة فيروس كورونا وتداعياته التي طالت الاقتصاد وتسببت بفقدان الكثير من الوظائف وبالتالي الضغوطات المالية والعنصرية واضطرابات أخرى مختلفة.

وبعيداً عن مضادات الاكتئاب الدوائية، هناك أغذية قد تساعد الدماغ في إنتاج هرمون السعادة، وفي الواقع لقد استخدمت التغذية كوسيلة للشعور بتحسن حيال أنفسنا لسنوات، بحسب ما نشره موقع “longevity” الأميركي.

كما استخدمت ثقافات مختلفة إعداد وجبات الطعام كوسيلة لإظهار حبهم واهتمامهم لشخص ما دون قول كلمة واحدة حتى، الأمر الذي أثبت علمياً مؤخراً.

وأظهرت دراسات عدة وجود روابط بين أغذية معنية وقدرتها في تخفيف أعراض الاكتئاب، بحسب ما نشره موقع دويتشيه فيليه DW.

ووفقاً للدكتورة ريا باتاغلينو المختصة في الطب النفسي التكاملي الغذائي هناك بعض الأغذية التي ينصح بها لدعم الصحة النفسية:

أسماك مجمدة أو معلبة مع الخضار الورقية:

أحد أفضل الأطعمة للصحة النفسية والدماغ هو الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونا، لأنها غنية بأوميغا 3. علاوة على ذلك، الأحماض الدهنية مفيدة لصحة الدماغ والقلب ولديها قدرة على المساعدة في حالات الاكتئاب وحالات ومشاكل نفسية أخرى. كما أن الخضار الورقية، تعد مصدراً مثالياً المغنيسوم الذي يرتبط أيضاً بمكافحة الاكتئاب.

زبدة الفستق أو الفول السوداني على قطعة خبز من القمح الكامل:

لاحتوائها على الكثير من المغنيسيوم، فإن شطيرة زبدة الفستق هي عبارة عن وجبة مغذية وشهية لا تحتاج للطبخ وبالتالي لا تتطلب مجهوداً أو وقتاً طويلاً. إذ توفر المكسرات دهوناً صحية وبروتيناً للمساعدة في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم.

المعكرونة النباتية والسبانخ:

فييما يشتهر السبانخ بفوائده الغذائية، فأن اقتراح المعكرونة قد يبدو غريباً.

حساء الفاصولياء البيضاء مع مخلل الملفوف:

الفاصولياء البيضاء غنية بالعناصر الغذائية المفيدة، كما أن الأطعمة المخمرة مرتبطة علمياً بتحسين المزاج لأنها غنية بالبروبيوتيك الذي يساعد في تعزيز صحة الأمعاء والمعدة ويحمي من القلق والاكتئاب.

إضافة إلى هذه الأطباق، هناك العديد من أنواع الحساء مثل “حساء ميسو” الياباني، وهي سهلة التحضير وغنية بالبروتين والبروبيوتيك التي من شأنها أن تساعد في تحسين المزاج. بحسب ما نشره موقع “مايكروسوفت نيوز”.