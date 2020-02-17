وجهات سياحية جديدة ضمن برنامج “أردننا جنة” في موسمه الثاني

محمد أبو الغنم

عمان- أكد مصدر حكومي أن وزارة السياحة والآثار سوف تضيف عددا من المنشآت السياحية إلى برنامج “أردننا جنة” في موسمه الثاني.

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن البرنامج سيضم العديد من المنشآت السياحية في كل من العقبة ووادي رم والعديد من مناطق الجنوب ضمن برنامج أردننا جنة.

وأكد المصدر نفسه أن الإعلان عن برنامج أردننا جنة سيكون خلال نهاية الشهر الحالي أو بداية آذار (مارس) المقبل عبر مؤتمر صحفي.

ويذكر أن عدد المواطنين المستفيدين من برنامج “أردننا جنة” بلغ نحو 80 ألف مواطن في موسمه الأول في منتصف العام الماضي.

ويهدف برنامج “أردننا جنة” إلى تنشيط السياحة الداخلية، وتمكين المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل للأردنيين، ومعرفة أنماط سياحية متنوعة ومختلفة، وتجربة سياحية فريدة تتحملها موازنة السائح المحلي.

وتدعم وزارة السياحة والآثار البرنامج بنسبة 40 % من كُلف الطعام والشراب والإقامة، والنقل المجاني عبر حافلات سياحية حديثة، إضافة إلى وجود خدمات الحجز الإلكتروني عبر تطبيق “jannah.jo” للهواتف الذكية، وإجراءات لتسهيل الاستعلام والحجز والدفع، فضلا عن إمكانية تلقي هذه الخدمات عبر مكاتب البريد ومديريات السياحة في المحافظات، وتخصيص خط مجاني لاستقبال الملاحظات والاستفسارات.

وتضمن البرنامج في موسمه الماضي زيارات لأكثر من 35 وجهة سياحية وأثرية في المملكة، وتناول الوجبات التراثية والاستمتاع بالأجواء الخلابة في هذه الوجهات، فضلاً عن إمكانية المبيت في مجموعة من الفنادق البيئية والمخيمات السياحية، بأسعار في متناول العائلة الأردنية.

إلى ذلك ، أشار المصدر إلى أن الوزارة ستقوم على متابعة كافة الخدمات الموجودة في المواقع السياحة والأثرية التي سيشملها البرنامج خاصة المرافق الصحية والخدمات.

وبين المصدر ان الوزارة وهيئة تنشيط السياحة ستقوم بالترويج للبرنامج لغايات استفادة المواطن الأردني منه إضافة الى تعرفي المواطن بكافة المواقع السياحية والأثرية الموجودة في المملكة.

وأشار المصدر إلى أن البرنامج سيساهم في انخراط المجتمعات المحلية في عالم السياحة والعمل به من خلال فتح مشاريع سياحية وتقديم خدمات للسياح وبالتالي محاربة الفقر و البطالة في العديد من المواقع التي سيشملها البرنامج اضافة الى اكساب المجتمع المحلي خبره جيدة في هذا القطاع.

ويأتي برنامج “أردننا جنة” ضمن إجراءات اطلقتها الوزارة مع هيئة تنشيط السياحة منتصف العام الماضي ويتضمن البرنامج وجهات سياحية مميزة، بالإضافة للمواقع السياحية والأثرية الرئيسية، وبما يكسب المواطن تجربة سياحية فريدة بكلف تتحملها موازنة العائلة الأردنية.