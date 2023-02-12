وجه دنيا بطمة “المثلث” يصدم متابعيها (فيديو)

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب إطلالتها الأخيرة، إذ ظهرت بملامح مختلفة في وجهها مجدداً، إلى درجة دفعت المتابعين لتشبيهه بالمثلّث.

متابعو دنيا بطمة ينشرون صورها بين الماضي والحاضر

وجاء ظهور بطمة في فيديو نشرته على حسابها في تطبيق “تيك توك”، وهي تغني وتتراقص على انغام اغنية “حبك ومانغا وتفاح”.

وأشارت تعليقات كثيرة إلى أن بطمة خضعت لعملية تجميلية في منطقة الذقن، بينما اعتبرت تدوينات أخرى أنها استخدمت أحد “الفلاتر”.

دنيا بطمة على التيك توك. pic.twitter.com/t5GCuGpCex — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 10, 2023

وفي سياق آخر، تداولت صحف مغربية محلية معلومات عن انتهاء الفنانة المغربية من تصوير مشاهد فيديو كليب جديد لأغنيتها “زيديني”، والتي ستكون ردّ مباشر ومفاجأة كبيرة لوالد ابنتيها.

وأكدت مصادر مقربة منها بأن كلمات الأغنية ستشير لعلاقتها بطليقها المنتج البحريني والمشاكل التي عاشتها معه وصولاً إلى اتهامه بخيانتها، لافتين إلى أن الكليب سيوجه اللوم إلى نفسها بسبب خيبة الأمل التي عاشتها بعد تصديقه ومنحه الثقة التي لم يكن يستحقها.

وأضافت المصادر أن دنيا صورت جميع مشاهد الفيديو لأغنيتها الجديدة التي كتب كلماتها محمد أمير، ولحنها صلاح مجاهد بأحد الأستوديوهات في مدينة الدار البيضاء بالمغرب. -وكالات