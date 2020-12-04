وجود لاعب في ملهى ليلي يكلفه حسما ماليا

عمان – الغد – كشف رئيس أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أنه اضطر في موسم سابق، لحسم مبلغ 1500 دينار (راتب شهر) من مستحقات أحد لاعبي الفريق، بسبب وجوده في ملهى ليلي. وقال رئيس النادي لـ”الغد”: في احدى المرات، نجح زميل لهذا اللاعب في تصويره في أحد المراقص الليلية، وقام باحضار الصور للنادي، ليتم فورا مواجهة اللاعب بالصورة، ثم اتخاذ عقوبة مالية بحقه.

وأشار الرئيس الى أن اللاعب حاول بعدها الاعتراض على الحسم، وتقديم شكوى، إلا أن النادي واجهه بالصور وإمكانية نشرها في حال اصر اللاعب على اعتراضه على الحسم المالي في تلك الفترة. – (أخبار النجوم)