وجوه واعدة في بطولة الجولف التنشيطية للناشئين

عمان – الغد – أفرزت بطولة الجولف التنشيطية للناشئين والتي أختتمت مساء اول من امس على ملاعب البشارات، وجوه واعدة مبشرة بمستقبل مشرق للجولف، وأضفت البطولة التي جاءت بمشاركة عدد من لاعبين المنتخب الوطني في البطولة، طابعا اكثر تنافسية على منافسات البطولة.

وتم تقسيم المشاركين الى 3 فعاليات، وهي الضربة الأطول والاقرب إلى الحفرة ومنافسة الضربة الأقرب إلى مسافة 75 متر، ومسابقة الضربة الاقصر الى الحفرة، وشارك في البطولة25 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

وقد فاز في المراكز الثلاثة الأولى (فئة الناشئات) كل من ليان العبداللات في المركز الأول فيما حققت ليليان فؤاد المركز الثاني وجوان سويدان في المركز الثالث.

وعلى صعيد فئة الذكور حقق حمزة سلمان المركز الأول وجاء سالم العبداللات المركز الثاني وجاء في المركز الثالث ادم سلمان.

وتعتبر هذه المسابقة من أكثر البطولات تشويقا لصغار السن لعدم طول فترتها الزمنية والتنافس المباشر بين اللاعبين وهي مطبقة في الدول المتقدمة في رياضة الجولف.

ويسعى اتحاد الجولف للتركيز على إقامة عدد من البطولات للناشئين خاصة قبل بدء العام الدراسي، حيث عقد معسكرا تدريبا وبطولة تنشيطية للناشئين على ملعب شركة واحة آيلة للتطوير، وسيقيم الاتحاد البطولة القادمة نهاية الأسبوع الحالي بمشاركة واسعة من الناشئين، والجدير ذكره ان عدد اللاعبين الصغار اصبح في ازدياد، ولجميع الفئات العمرية وهو ما يسعى الاتحاد لتطبيقه ضمن الاستراتيجية الخاصة به في توسيع قاعدة اللعبة وقد شكل لهذه الغاية لجنة تطوير قطاع الناشئين.