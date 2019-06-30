وجيه الدين الخطيب يواصل ابداعاته ويظفر بذهبية وزن 80 كغم

عمان – الغد – إبداعات متواصله للاعب وجيه الدين الخطيب في الأالعاب القتالية فبعد ممارستة للعبتي الجيوجيتسو والكيك بوكسينغ توجه للعبة المصارعة ليحقق إنجازا متقدما محرزا الميدالية الذهبية في وزن 80 كغم، في بطولة الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش التي أقيمت منافساتها على مدار يومين في صالة اليرموك في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة 46 لاعباً في المصارعة الرومانية و50 لاعباً في المصارعة الحرة للمصارعة الرومانية والحرة لفئتي الناشئين والشباب.

وكان قد حقق في بطولة الأردن للمصارعة الميدالية الفضية في وزن 71 كغم.

ويطمح اللاعب وجيه الدين الخطيب إلى تحقيق انجازات مشرفة في الاستحقاقات المتقدمة المحلية والخارجية، والانضمام إلى صفوق المنتخب الوطني للمصارعة .

وجاءت إقامة هذه البطولة ضمن احتفالات الاتحاد بعيد الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وتنشيطاً للعبة وزيادةً في الاحتكاك للاعبي الأندية والمراكز الممارسة للعبة خصوصاً لاعبي الفئات العمرية والناشئين.

منتخبي الناشئين والشباب يستعدان لخوض غمار بطولة أسيا في الشهر القادم حيث سيشارك منتخب الناشئين في بطولة آسيا التي ستقام في كازاخستان فيما سيشارك الشباب في بطولة آسيا التي ستقام في تايلند.