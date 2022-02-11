ودائع البنوك بالعملات الأجنبية تتجاوز 8.8 مليار دينار

هبة العيساوي



عمان- نمت قيمة إجمالي ودائع البنوك المرخصة بالعملات الأجنبية في المملكة بنسبة 3.3 % العام الماضي إلى 8.83 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020.

وبذلك تكون الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة قد زادت ما مقداره 282.5 مليون دينار خلال العام الماضي.

وباتت الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 22.3 % من إجمالي الودائع في المملكة خلال العام الماضي، إذ بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة نحو 39.5 مليار دينار.

ونما إجمالي الودائع في العام الماضي 7.4 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي إذ كانت تبلغ 36.7 مليار دينار.

وفي تفاصيل الودائع بالعملات الأجنبية فقد نما اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع العام في العام الماضي %0.8 إلى 103.9 مليون دينار مقارنة مع 103 ملايين دينار في نهاية العام 2020.

في حين انخفض إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى الحكومة المركزية بنسبة 0.8 % إلى 60.6 مليون دينار مقارنة مع 61.1 مليون دينار في نهاية العام 2020.

فيما زاد إجمالي الودائع للمؤسسات العامة 3.3 % إلى 43.3 مليون دينار مقارنة مع 41.9 مليون دينار في نهاية العام 2020.

وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص فقد ارتفعت في العام الماضي 3.3 % إلى 8.73 مليار دينار مقارنة مع 8.45 مليار دينار في نهاية العام 2020.

وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص ما نسبته 98.8 % من اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة.

يشار إلى أن البنك المركزي الأردني خفض سعر الفائدة على على جميع أدوات السياسة النقدية مرتين؛ الأولى نصف نقطة مئوية، والثانية نقطة مئوية واحدة.

وعلى ضوء قرار البنك المركزي الأردني، تم تخفيض سعر فائدة إعادة الخصم من 4.5 % إلى 3.5 % سنوياً، فيما تم تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة من 4.25 % إلى 3.25 % سنوياً، وجرى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي “CBJ Main Rate” من 3.5 % إلى 2.5 % سنوياً، وتخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة من 2.75 % إلى 2 % سنويا.