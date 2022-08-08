ودائع البنوك ترتفع إلى 40.9 مليار دينار

هبة العيساوي

عمان – نما إجمالي ودائع البنوك المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 1.38 مليار دينار مقارنة مع مستواه نهاية العام الماضي، بحسب إحصاءات صدرت عن البنك المركزي.

وبلغت قيمة إجمالي الودائع في نهاية النصف الأول من العام الحالي 40.91 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي عند 39.52 مليار.

وبذلك، تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3.5 % مقارنة مع نهاية 2021.

والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساوٍ إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.

أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال النصف الأول، فقد بلغت نحو 37.9 مليار دينار مقارنة مع 36.7 مليار دينار في نهاية العام 2021 محققة زيادة نسبتها نحو 3.2 %.

وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 92.6 % من إجمالي الودائع.

وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الأساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار.

إلى ذلك، زادت ودائع القطاع العام إلى 3 مليارات دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 2.8 مليار دينار في نهاية العام 2021 محققة ارتفاعا نسبته 7.1 %، فيما شكلت ما نسبته 7.3 % من إجمالي الودائع.

في حين نمت ودائع الحكومة المركزية (ضمن القطاع العام) بنسبة 4.3 % إلى 1.02 مليار دينار.

يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى 5 % وفقا للمبلغ.

ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2021 كاملا بالعام الذي سبقه، يظهر أن النسبة ارتفعت 7.4 % إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2020 نحو 36.7 مليار دينار.