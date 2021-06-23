ودائع الدينار الأردني ترتفع 2 %

هبة العيساوي

عمان – ارتفعت قيمة إجمالي ودائع العملاء بالدينار في البنوك المرخصة بنسبة 2 % في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.

وبلغت قيمة ودائع الدينار 28.78 مليار مقارنة مع 28.23 مليار في نهاية العام 2020 بحسب آخر الإحصائيات.

في حين ارتفعت ودائع الدينار بنسبة 8.3 % مقارنة مع مستواها في نفس الفترة من العام 2020 إذ كانت تبلغ 26.57 مليار دينار.

وشكلت نسبة الودائع بالدينار الأردني في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 77.1 % من إجمالي ودائع العملاء والبالغة 37.32 مليار دينار.

وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار.

والمغتربون الأردنيون الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 5 % وفقا للمبلغ.

والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.

أما بالنسبة لودائع البنك المركزي بالدينار الأردني فقد زادت قيمتها بنسبة 34.8 % خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 716.3 مليون دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020 بحسب بيانات البنك المركزي.

وبذلك تكون الودائع بالدينار لدى البنك المركزي قد زادت منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي بمقدار 185.3 مليون دينار.

وأما بالنسبة للقيمة الإجمالية للودائع بالدينار لدى البنوك المرخصة والبنك المركزي فقد وصلت إلى 29.5 مليار دينار في نهاية الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 28.7 مليار في نهاية العام 2020.

وبذلك، فإن تلك القيمة تكون قد زادت

2.5 % في الثلث الأول من العام الحالي.

وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية، فقد تراجعت في الثلث الأول من العام الحالي إلى 9.78 مليار دينار مقارنة مع 9.94 مليار دينار في نهاية العام 2020، بتراجع 1.6 %.

واشتملت تلك الودائع 8.54 مليار لدى البنوك المرخصة، و1.24 مليار

دينار للبنك المركزي.